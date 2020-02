CASARANO – Passata è la tempesta: Favetta stende il Foggia, le Serpi tornano a sorridere

Il Casarano torna a sorridere, con una vittoria che vale doppio, sia perché giunta subito la debacle di Sorrento sia perché arrivata contro il Foggia, una delle più forti compagini del campionato.

La prima occasione della gara è di marca foggiana, al 5’ con Cittadino, che conclude debolmente su Al Tumi. Il Foggia cerca di impadronirsi del pallino del gioco. Il Casarano studia l’avversario per prendere le misure e uscire dalla propria metà campo. Al 20’ si fanno nuovamente vedere in avanti i Satanelli con una punizione dal vertice sinistro dell’area di rigore. Si incarica di battere Gerbaudo, ma la conclusione non impensierisce l’estremo difensore rossoazzurro. Al 25’ Gerbaudo finisce sul taccuino del direttore di gara per fallo su Lobjanidze. La gara non decolla, a causa della contrazione di entrambe le squadre, complici i ritmi di gioco lenti e la confusione a centrocampo. Al 26′ cartellino giallo per Lobjanidze autore di un fallo su El Ouazni. Al 34′ scatta l’ammonizione anche per Francesco Russo del Foggia. Al 36′ i padroni di casa si rendono pericolosi con Favetta, che però viene anticipato da Di Stasio. Al 37′ anche Nicola Russo del Casarano finisce nell’elenco degli ammoniti. Al 41’ è Lobjanidze a sventare il pericolo, deviando in angolo una conclusione di Russo. La prima frazione di gara si chiude a reti inviolate, al termine di 45’ avari di emozioni.

Il secondo tempo di apre con nuove forze in campo per gli ospiti. Fuori Russo e il portiere under Di Stasio, dentro Kourfalidis e Fumagalli. È il Casarano, però, a farsi vedere in avanti, grazie ad un calcio di punizione conquistato da Favetta. Batte Mincica, ma la palla termina direttamente in curva. Al 57’ ammonito Giacomarro per gioco falloso ai danni di Gentile. Madonia gioca la carta Allegretti, che al 59’ prende il posto di Gentile. Al 70’ bel disimpegno di Favetta per Versienti, che però perde palla. Al 78’ Bitetto tenta di disorientare i rossoneri, gettando nella mischia Foggia al posto di Russo e dopo due minuti giunge il gol dei padroni di casa con Favetta, il cui diagonale batte Fumagalli. Il tecnico foggiano cerca di rimettere la gara sul giusto binario, inserendo Tedesco per Gerbaudo e Di Jenno per Cadili.

All’85’ il Casarano sfiora il raddoppio con Foggia, ma Fumagalli sventa in uscita bassa. Negli ultimi minuti di gioco, girandola di sostituzioni per il Casarano, nell’ordine entrano Palmisano, Cianci, Buffa e Morleo, rispettivamente per Favetta, Tedone, Atteo e Versienti. Nonostante i nuovi entrati, non succede più nulla.

Il Casarano torna alla vittoria, guadagnando tre punti pesantissimi che lo proiettano in zona play-off, complice il mezzo passo falso casalingo del Taranto. Il Foggia dal canto suo perde l’occasione di agganciare in vetta il Bitonto che, grazie al pareggio proprio con il Taranto, guadagna un punto sulla diretta inseguitrice. Domenica prossima il Casarano farà visita al Team Altamura.

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

domenica 23 febbraio 2020, ore 14.30

Serie D girone H 2019/20 – giornata n. 25

CASARANO-FOGGIA 1-0

RETI: 80′ Favetta

CASARANO (5-3-2): Al-Tumi; Atteo (89’ Buffa), Lobjanidze, Mattera, Versienti, Giacomarro; Tedone (86’ Cianci), Favetta (84’ Palmisano), Mincica; D’Aiello, Russo (78’ Foggia). A disposizione: Guarnieri, Rescio, Morleo, Feola, Girasole. Allenatore: Leonardo Bitetto.

FOGGIA (3-5-2): Di Stasio (46’ Fumagalli); Cadili (84’ Di Jenno), Anelli, Viscomi; Salines, Cittadino, Gentile (59’ Allegretti), Gerbaudo (82’ Tedesco), Campagna; Russo (46’ Kourfalidis), El Ouazni. A disposizione: Di Masi, Staiano, Cipolletta, Gemmi, Gibilterra, Buono, Carboni. Allenatore: Antonino Corda.

ARBITRO: Dario Madonia

NOTE: Cielo sereno, 17 gradi. Ammoniti: 25’ Gerbaudo (F); 26’ Lobjanidze (C); 34’ Russo (F); 37’ Russo (C); 57’ Giacomarro (C). Espulsi: nessuno. Recupero: 1’ pt, 5’ st.

