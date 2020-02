LECCE – Nella serata dell’Olimpico affondano in tanti. Lapadula ultimo a mollare: le pagelle della sconfitta di Roma

Vigorito voto 5: Liverani lo preferisce a Gabriel, visto che nelle ultime tre uscite non aveva affatto sfigurato. Incolpevole sul vantaggio firmato Under, ci mette il suo contributo sulle restanti marcature giallorosse, ma più in generale dimostra diverse difficoltà anche nelle uscite. Nel finale si fa trovare pronto sulla sberla di Carles Perez.

Calderoni voto 5: in netto ritardo sul vantaggio firmato Under, da il via alla ripartenza del raddoppio. Denota spesso grande imbarazzo difensivo, non facendosi nemmeno mai trovare pronto quando c’è da attaccare, considerando che dalle sue parti agiva Bruno Peres, non certamente noto per le sue qualità difensive. Soprattutto nei primi 45 minuti Under gli fa vedere i sorci verdi.

Rossettini voto 4,5: Dzeko fa il buono e il cattivo, lui non lo riesce mai a contenere, ne dentro l’area di rigore ne fuori, con il bosniaco che da vita a diverse azioni pericolose della Roma. Si fida del fuorigioco, mollando completamente il 9 giallorosso in occasione del 3-0.

Lucioni voto 5: meno peggio del compagno di reparto ma non certamente bene. Soffre la velocità e vivacità degli attaccanti di Fonseca, ci mette qualche toppa con un pò d’esperienza, ma anche lui affonda con il resto dei compagni.

Donati voto 5: peggiore prestazioni da quando indossa la maglia del Lecce. Non riesce quasi a contenere la forza d’urto giallorossa nella prima frazione, con Mkhitaryan che lo lascia sul posto andando a firmare il punto del 2-0. Nella ripresa Kolarov asfalta la fascia sinistra senza mai trovare una degna opposizione nel terzino ex Leverkusen, che appare costantemente in apnea.

Dall’81’ Meccariello sv

Petriccione voto 4,5: spiana la strada alla Roma, perdendo un sanguinoso ed insiegabile pallone sulla trequarti. Pellegrini non brilla, ma lui non riesce più a rientrare in partita, nonostante qualche giocata positiva. A fine primo tempo Liverani lo lascia negli spogliatoi.

Dal 46′ Shakhov voto 5: entra per dare un cambio di passo ai suoi, ma questa volta non riesce a lasciare il segno. Perde un pericoloso pallone che poteva costare il pokerissimo giallorosso, Vigorito lo salva.

Deiola voto 5: in un pomeriggio di grande difficoltà da parte dei suoi compagni, lui non riesce a metterci quasi nulla. Mkhitaryan banchetta sulla treqaurti per larghi tratti del match, senza trovare mai opposizione. Passa in cabina di regia, ma oggi il risultato non cambia.

Barak voto 5: apparso sin da subito in difficoltà dal punto di vista atletico, soffrendo spesso la brillantezza atletica degli avversari. Sulla trequarti non riesce a brillare, da mezz’ala sinistra fa qualcosina in più, facendo comunque un passo indietro rispetto alle domeniche precedenti.

Majer voto 4,5: dopo il gol decisivo contro la Spal, appare totalmente smarrito nel pomeriggio dell’Olimpico. Quasi mai utile in fase d’interdizione, si divora anche la chance che poteva valere il gol del pari.

Dal 66′ Tachtisidis voto 5,5: Meglio dei compagni di reparto ma non proprio positivo. Qualche buona idea, mista ad errori di precisione.

Mancosu 5,5: ectoplasma nella prima frazione, ha il merito di provarci nella seconda. Questa volta il suo calcio di punizione non spaventa Pau Lopez, perfetto invece l’assist per Lapadula in occasione del palo.

Lapadula voto 6: solo contro tutti. Lotta su ogni pallone pressando tutto ciò che gli passa davanti. Prova a rendersi pericoloso, colpendo anche un palo con un gesto tecnico notevole.

Liverani voto 5,5: la squadra anche in giornate così dimostra di avere le idee ben chiare. Le assenze sommate ad alcuni grossi errori individuali, condizionano una partita già difficile in partenza.

ROMA : Pau Lopez 6; Bruno Peres 6.5, Mancini 7, Smalling 7, Kolarov 7.5; Veretout 6.5, Cristante 6; Under 6.5 (16’ st Carles Perez 6.5), Pellegrini 5.5 (1’ st Kluivert 6.5), Mkhitaryan 7,5; Dzeko 7.5 (37’ st Kalinic sv).

Allenatore: Fonseca 7.