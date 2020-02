BRINDISI-NARDÒ – Al “Fanuzzi” vince la paura, il derby termina a reti inviolate

Termina sul punteggio di 0-0 il derby salvezza che, al Fanuzzi, vedeva affrontarsi Brindisi e Nardò.

La prima azione degna di nota è di marca granata: Cancelli, al minuto 4, ci prova con un sinistro da fuori che non spaventa Lacirignola. Una manciata di minuti più tardi, è il neo arrivato Montinaro a sfiorare il vantaggio per i padroni di casa, ma la sua conclusione trova la risposta di un attento Milli. Tra l’11’ e il 12′ sono prima D’Ancora e poi Montinaro a spaventare Milli, ma entrambe le conclusioni terminano al lato alte di un soffio. Al 25’ splendido assolo di Marino che con un cross perfetto pesca D’Ancora nel cuore dell’area di rigore, sulla sua conclusione è ancora prodigioso Milli. Al 32’ il Nardò allenta la pressione con il solito Calemme, ma la conclusione del numero 10 granata lambisce l’incrocio dei pali. Nel finale di tempo è ancora il Brindisi a farsi vivo con le soluzioni di Merito e Tourè che non sortiscono gli effetti sperati.

La prima occasione della ripresa è di marca granata, con Frisenda che ci prova da lontano senza inquadrare lo specchio della porta. Con il passare dei minuti la paura di perdere inizia a farne da padrone, con i ritmi che iniziano ad abbassarsi e le occasioni cominciano a scarseggiare. Il Brindisi prova comunque a farsi vivo con le conclusioni di Zappacosta e Fruci senza però riuscire a trovare la via del gol. L’ultima occasione degna di nota arriva ad un solo minuto dalla fine, con il neo entrato D’Ancora che dal limite calcia una pericolosa punizione a giro, che termina la sua corsa nuovamente sul fondo.

Termina quindi a reti inviolate il derby salvezza, con le due formazioni che muovono la classifica senza però trovare il giusto balzo in avanti. Domenica il Nardò sarà impegnato nella trasferta di Foggia, mentre il Brindisi renderà visita al Bitonto.

IL TABELLINO



Brindisi, Stadio “Franco Fanuzzi”

domenica 23 febbraio 2020, ore 15

Serie D girone H 2019/20 – giornata 25

BRINDISI-NARDÒ 0-0

BRINDISI: Lacirignola; Dario, Ianniciello, Fruci; Merito, Zappacosta, Marino, Montinaro (22’ st Ancora), Marangi; Toure (36’ st Cuomo), D’Ancora. A disposizione: Pizzolato, Capone, Nocerino, Pizzolla, Balsamà, Boccadamo, Maglie. Allenatore . Salvatore Ciullo.

NARDÒ: Milli; Trinchera, Pantano, Stranieri; Natalucci, Danucci, Cancelli, Frisenda; Montaperto (8’ st Trofo); Calemme, Manfrellotti (26’ st Camara). A disposizione: Mirarco, Colonna, Calabrese, Raia, Spagnolo, Valzano, De Giorgi. Allenatore. Antonio Foglia Manzillo.



ARBITRO: Sig. Gioele Iacobellis di Pisa (Marconi-Papa).



NOTE: ammoniti D’Ancora, Zappacosta, Fruci, Ianniciello (B); Natalucci (N). Recupero: 2′ pt, 3′ st.

QUI RISULTATI E CLASSIFICA