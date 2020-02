TARANTO – Tanto cuore e tanta sfortuna, col Bitonto finisce a reti bianche

Il big match dello Iacovone termina a reti bianche, con i rossoblù che avrebbero meritato di più. Gli uomini di Panarelli colpiscono due legni ma non ottengono i tre punti.

LA CRONACA: Poche le emozioni nella prima frazione di gioco. Sono solo due le occasioni degne di nota, la prima è di marca neroverde: il Bitonto ci prova con un diagonale di Lattanzio al 10’, finito di poco fuori. La seconda occasione è rossoblù: Matute sventaglia da fuori, la sfera finisce abbondantemente alta.

La seconda frazione di gioco vede solo il Taranto scendere in campo. I rossoblù vanno vicini alla rete in più occasioni, la prima è quella del 21’: Guaita serve in area Goretta che tira di sinistro, la palla colpisce la traversa e la difesa neroverde allontana. Genchi, subentrato a Olcese, va vicino alla marcatura: l’attaccante viene servito da Guaita, si destreggia bene e conclude di sinistro, Figliolia è prodigioso a mandare in angolo. I rossoblù tentano di vincere la partita e continuano a spingere: al 27’ Van Ransbeeck colpisce un palo dopo aver battuto una punizione. La cronaca si chiude così, a fare da protagonista sono le sostituzioni, che fanno terminare il match a reti bianche. I rimpianti maggiori sono di sicuro quelli rossoblù, che hanno visto, a più riprese, la vittoria vicina.

Domenica prossima gli ionici andranno sul terreno difficile del Gladiator.

IL TABELLINO



Taranto, stadio Iacovone

domenica 23 febbraio 2020, ore 15

Serie D girone H – giornata 25

TARANTO-BITONTO 0-0

TARANTO (4-4-2): Sposito, Pelliccia, Marino, S.Manzo (36’ pt Van Ransbeeck), Matute, Ferrara, Oggiano (38’ st Avantaggiato), Cuccurullo, Olcese (18’ st Genchi), Actis Goretta (44’ st Serafino), Guaita. A disposizione: Carriero, Petrucci, Cascione, Giammmaruco, Masi. Allenatore: Luigi Panarelli.



BITONTO (3-5-2): Figliolia, Pierno, Colella (22’st Amelio), Marsili, Lomasto, Gianfreda, Piarulli (11’ st Terrevoli), Biason, Patierno, Lattanzio (18’ st Montaldi), Turitto (40’ st Bollino). A disposizione: Zinfollino, Zaccaria, Vacca, Merkaj, Foufouè. Allenatore: Roberto Taurino.

ARBITRO: Mattia Ubaldi di Roma 1 (Consonni-Pizzoni).



NOTE: ammoniti Olcese (T), Lattanzio (B), Piarulli (B), Pierno (B), Lomasto (B)

