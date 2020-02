GALLIPOLI – Débâcle al “Manzi Chiapulin”, l’Audace Barletta non perdona i giallorossi

Dopo la sconfitta esterna contro l’Orta Nova e il pari interno di domenica scorsa contro la Vigor Trani, il Gallipoli cade ancora, e lo fa cedendo il passo all’Audace Barletta, che, nella sfida del Manzi Chiapulin, ha la meglio, imponendosi con un netto 3-0.

L’avvio di gara è tutto sommato equilibrato con il Gallipoli che ci prova, senza, però, creare grossi pericoli. Il primo guizzo biancorosso lo si registra al 25′, quando Lomuscio ci prova con una punizione calciata dalla sinistra che si abbassa e termina di poco alta. Al 35′ l’Audace mette la freccia: girata di Guacci, respinta corta di Bacca e tap-in vincente di Piarulli che da pochi passi firma il punto dell’1-0. Al 44′ ci riprova il Gallipoli, con un colpo di testa, sugli sviluppi di un calcio piazzato dalla sinistra, di Portaccio, sfera che termina fuori. Proprio al tramonto della prima frazione, arriva il raddoppio dei padroni di casa. Minuto 45, atterramento in area ai danni di Piarulli dopo una grande chance per Lomuscio. Dal dischetto lo stesso Lomuscio fa 2-0, mandando i suoi negli spogliatoi con un pesantissimo doppio vantaggio all’attivo.

L’avvio di ripresa vede un Gallipoli che sembra accusare il colpo, con l’Audace Barletta che nei primi venti minuti sfiora in tris in ben due occasioni, ma in entrambe le circostanze, il solito Lomuscio spreca. Al 26′ arriva una buona chance per gli ospiti, con Tardini che trova una deviazione favorevole in area, Dicandia si distende e respinge. Al minuto 38 Guacci va ad un passo dal 3-0, colpendo una clamorosa traversa, a botta sicura. Ad una manciata di minuti dalla fine, Porcino ha l’occasione giusta per riaprire la contesa, sparando però al lato da ottima posizione. Un minuto più tardi l’Audace Barletta mette il punto esclamativo sulla vittoria, trovando il 3-0 con D’Onofrio, che dopo un’ottima ripartenza, batte comodamente Bacca. Domenica il Gallipoli renderà visita al Corato, in un match non certamente semplicissimo.

IL TABELLINO

Barletta, Stadio “Manzi Chiapulin”

domenica 23 febbraio 2020, ore 15

Eccellenza pugliese 2019/20 – giornata 24

AUDACE BARLETTA-GALLIPOLI 3-0

RETI: 35′ pt Piarulli, 45′ pt rig. Lomuscio, 45′ st D’Onofrio

AUDACE BARLETTA: Dicandia; Ngracanj, Ciardi, R.Rizzi, Floris; Tupputi (3′ st Di Meo), Cormio, Guacci; Lomuscio (21’ st D’Onofrio), Dinoia, Piarulli (35’ st Di Federico). A disposizione: Amoruso, Albrizio, Ruscigno, Crudo, Messina, Bosso. All.: Iannone.

GALLIPOLI: Bacca; Gubello, Calabuig, Suhs, Marulli; Carrino (8’ st De Leo), Carozzo (8’ st Alemanni), Alcazar (40’ st Marti), Portaccio (35’ st Porcino); Cortese, Tardini. A disposizione: Baglivo, De Iudicibus, De Luca, Annis, Portaccio. All.: Salvadore.

ARBITRO: Tropiano di Bari

NOTE: ammoniti: Lomuscio, De Leo, Guacci. Recupero: 1’ pt – 3’ st.

QUI RISULTATI E CLASSIFICA