UGENTO – A Cerignola arriva l’undicesima gioia stagionale. Sansò implacabile, l’Orta Nova va al tappeto

Quarta vittoria consecutiva, quarta su quattro nel Foggiano, e settimo risultato utile di fila per l’Ugento che sbanca anche il “Cianci” di Cerignola e batte di misura l’Orta Nova, continuando la sua corsa per far sì che si giochino i playoff della post-season.

Dopo una prima fase contraddistinta da uno sterile predominio dei padroni di casa, a metà prima frazione i giallorossi entrano in gara, andando più volte vicini al vantaggio. Al 25′ bello spunto di Regner sul binario destro, cross perfetto per l’accorrente Pardo, che ci prova di prima intenzione, Micale si supera rispondendo con un grande intervento, sulla respinta si avventa Maiolo, che manca un comodo tap in, spedendo al lato da ottima posizione. Subito dopo la mezz’ora è ancora il tandem Pardo-Regner a creare scompiglio nella retroguardia di casa, ma questa volta dopo una buona ripartenza, il piattone del 10 giallorosso non crea grandi problemi ad un ben piazzato Micale. Passa un solo minuto ed ancora su un contropiede, Regner libera Garcia che scarica a botta sicura, trovando sulla sua strada un provvidenziale intervento in spaccata di Marco Monopoli. Dopo una fase di forcing ugentino, a dieci minuti dalla fine della prima frazione, l’Orta Nova si fa viva con una conclusione da fuori di Ragno che non spaventa però Esposito.

La ripresa si conferma ancora più maschia della prima frazione, con un clima teso e diverse ammonizioni da ambo le parti. Le occasioni non sembrano arrivare, ma al minuto 16, arriva l’episodio che stappa la contesa. Corner dalla destra battuto da Regner, Signore trattenuto da un difensore avversario cade a terra, con il signor Bonavita di Foggia che indica il dischetto, tra le vibranti polemiche dei padroni di casa. Dagli undici metri Sansò non perdona, mettendo sotto il sette il punto dello 0-1.

L’Orta Nova prova a reagire, ma l’Ugento tiene bene, sfiorando il raddoppio al 25′ con Maiolo, ma il diagonale dell’ex Gallipoli termina fuori di un soffio. Due minuti più tardi arriva la più grande occasione per i biancazzurri. Punizione dalla trequarti ben battuta da Ragno, Mascia anticipa tutti di testa, chiamando Esposito ad un super intervento che consente ai suoi di mantenere il vantaggio.

Nel finale di gara, la partita diventa sempre più spezzettata, l’Orta Nova ci prova, ma l’Ugento tiene bene, rispedendo al mittente tutte le offensive. Dopo cinque minuti di recupero, l’arbitro pone fine alle ostilità, consegnando all’Ugento tre punti pesantissimi, che ormai significano anche matematica salvezza, con i giallorossi che ora occupano il quarto posto in solitaria, ad una sola lunghezza dalla Vigor Trani terza della classe, che domenica sarà ospite proprio in terra salentina.

IL TABELLINO

Cerignola, stadio “Cianci”

domenica 23 febbraio 2020, ore 15

Eccellenza pugliese 2019/20 – giornata 24

TEAM ORTA NOVA- UGENTO 0-1

RETI: 18 ‘st Sansò rig.

TEAM ORTA NOVA: Micale, Foschino, Cassinis, Lamatrice (40′ st Curci), Monopoli A., Mascia, Monopoli M., Russo (37′ st Pelosi), Vitale (7′ st Vigliotti), Ragno, Tusiano (7′ st D’Introno). All.: Carbone.

UGENTO: Esposito, Iannone, Martinez, Maiolo, Pasca, Signore, Magagnino, Sansò, Garcia (43′ st Alessandrì), Regner, Pardo. All.: Oliva.

ARBITRO: Bonavita di Foggia.

NOTE: ammoniti Lamatrice, Mascia, Monopoli M., Ragno, Tusiano, Martinez, Sansò, Regner.

