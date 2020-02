OTRANTO-DEGHI – Di Silvestro spreca dal dischetto e il derby salvezza non lo vince nessuno

Finisce 0-0 sull’erba artificiale del “Pasquale Nachira” di Otranto la sfida salvezza tra i padroni di casa e la Deghi di mister Alberto Giuliatto, al quale rimane qualche rimpianto al termine dei 90’.

L’inizio di gara è a favore del team locale che, trascinato dalle giocate di Villani, si fa vedere in almeno un paio di occasioni dalle parti di Isceri sempre attento e puntuale. A metà frazione, splendida giocata corale per la Deghi: un cambio di campo e un fraseggio palla a terra porta alla conclusione Miccoli, il destro a incrociare esce di poco sulla destra. Isceri è attento in uscita bassa su Palazzo, il tempo si chiude con il sinistro centrale di Romano.

Nella ripresa gli ospiti scendono in campo con un piglio ancora più aggressivo. Al 4’, Coronese sfonda sulla destra e crossa, il colpo di testa di Stefanizzi esce di un nulla. La Deghi controlla bene, l’Otranto fatica a rendersi pericoloso. Al 25’ l’occasione più ghiotta è tutta orange. Sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla sinistra calciato da Carrozza, l’arbitro punisce il fallo di mano di Villani e concede il rigore. Di Silvestro va sul dischetto e spiazza Caroppo, ma la palla sbatte sul palo di destra e si allontana. Le squadre sono attente a non scoprirsi e il match si conclude senza ulteriori sussulti.

Domenica prossima la Deghi ospiterà il Martina, mentre l’Otranto se la vedrà sempre al Nachira contro il San Marco.

IL TABELLINO



Otranto, stadio “Pasquale Nachira”

domenica 23 febbraio 2020, ore 15

Eccellenza pugliese 2019/20 – giornata 24

OTRANTO-DEGHI 0-0

OTRANTO: Caroppo, Schirinzi, Mancarella, Diarra (24’ st Cisternino), Nacci, Bolognese, Calò, Mariano, Palazzo, Villani, Plevi. A disposizione: Mele, Mangione, Schiavone, Vergari, Lenti, Tundo, Pellegrino, Belmonte. Allenatore: Papadia.

DEGHI: Isceri, Deffo, Muci, Coronese, Salto, Greco, Monopoli, Di Silvestro, Miccoli (14’ st Carrozza), Stefanizzi (32’ st Campioto), Romano. A disposizione: Nuzzaci, Paganelli, Diagnè, Pinto, Rizzo, Botrugno, Dan Almajiri. Allenatore: Giuliatto.

ARBITRO: Spera di Barletta.

NOTE: espulsi Mele (O) dalla panchina e Romano (D) al 89’; ammoniti: Romano (D), Villani (O), Bolognese (O). Al 25′ st Di Silvestro (D) calcia un rigore sul palo.

QUI RISULTATI E CLASSIFICA