SERIE D/H – Bitonto-Foggia, brindisi in coppia: i tabellini della 17ª giornata

Avanza in vetta la coppia Bitonto-Foggia che si sbarazza di Altamura e Gladiator. Ok il Sorrento, perdono terreno Fasano (1-1 a Brindisi) e Casarano (1-1 in casa col Gravina, in extremis). Colpo del Taranto, Cerignola spietato.

I tabellini della 17esima giornata del girone H di Serie D.

FOGGIA-GLADIATOR 3-1

RETI: 22 pt Del Sorbo (G), 36 pt Tortori (F), 39 pt Gerbaudo (F), 21 st rig.. Cittadino (F)

FOGGIA: Fumagalli, Cadili, Gentile (9 st Cipolletta), Di Jenno, Salines, Campagna (25 st Staiano), Cittadino, Gerbaudo, Kourfalidis (50 st Buono), Russo (28 st Tedesco), Tortori (45 st Mbada). All. Corda (squal.).

GLADIATOR: Zagari, Sall, Maraucci, Pantano, Landolfo, Ziello (37 st Odije), Prevete (22 st Marzano), Di Pietro (15 st Sorrenntino), Di Finizio, Di Paola (32 st Vitiello), Del Sorbo. All. Borrelli.

ARBITRO: Di Cicco di Lanciano.

NOTE: espulso Sall al 26 st.

GRUMENTUM-AGROPOLI 2-0

RETI: 15 pt Falco, 27 st Lobosco

GRUMENTUM: Donini, Cecci, Pellegrini, De Gol, Dubaz, Matinata, Catinali, Falco (17 st Lobosco), Cavaliere (39 st Cirelli), Potenza (19 st Esposito), De Luca (34 st De Stefano). All. Finamore.

AGROPOLI: Selva, Guida, Sgambati, Bonfini, Garofalo (20 pt Numerato), Pagano (44 st Matrone), Acunzo (44 st Mariani), Proto, Leonetti, Cozzolino (9 st Doto), Solazzo (1 st Carraffiello). All. Ferragna.

ARBITRO: Capriuolo di Bari.

BITONTO-F. ALTAMURA 4-1

RETI: 4 pt Turitto (B), 35 pt Guadalupi (TA), 41 pt aut. Gambuzza (B), 18 st Lattanzio (B), 23 st Patierno (B)

BITONTO: Figliola, Terrevoli, Amelio, Marsili (34 st Vacca), Colella, Gargiulo (40 st Gianfreda), Piarulli (26 st Gagliardi), Biason, atierno (40 st Zaccaria), Lattanzio (31 st Merkaj), Turitto. All. Taurino.

F. ALTAMURA: Guido, Gambuzza (6 st Siclari), Casiello, Lucchese (27 st Cela), Pollidori, Russo, Santangelo, Fontana (14 st D’Agostino), Croce, Guadalupi (27 st Sisalli), Salatino (6 st Romanelli). All. Monticciolo.

ARBITRO: Longo di Cuneo.

A. CERIGNOLA-NOCERINA 3-1

RETI: 42 Russo (C), 50 Longo (C), 64 Dieme (N), 68 Rodriguez (CC)

CERIGNOLA: Cappa, Celentano, Syku, Longhi, Russo, De Cristofaro (90 Alfarano), Coletti, Marotta (67 Sarri), Longo (87 Di Cecco), Sansone (85 Loiodice), Rodriguez. All. Feola.

NOCERINA: Scolavino, Granata (55 Dieme), Campanella, D’Anna, De Siena, Mincione (56 Varriale), Carrotta, Corcione, Messina (58 Fortunato), Cristaldi, Liurni. All. Esposito.

ARBITRO: Frosi di Treviglio.

NOTE: espulso Cappa al 65′ per proteste.

BRINDISI-FASANO 1-1

RETI: 26 pt D’Ancora (B), 30 st Ganci (F)

BRINDISI: Pizzolato, Dario, Fruci, Ianniciello, Escu, Pizzolla, Marino, Zappacosta, Boccadamo, D’Ancora (26 st Ancora), Toure (44 st Cuomo). All. Ciullo.

FASANO: Suma, De Vitis, Rizzo, Gonzales, Pedicone, Gomez (20 st Cavaliere), Ganci, Schena (26 st Titarelli), Cochis (15 st Bernardini), Diaz, Prinari (41 st Serri). All. Laterza.

ARBITRO: Faraon di Conegliano.

CASARANO-GRAVINA 1-1

RETI: 14’ Mincica (C), 90+1’ Ficara (G)

CASARANO: Guarnieri, Mattera, Lobjanidze, Buffa (78’ Iannone), D’Aiello, Occhiuto, Versienti, Rescio (72′ Palmisano), Foggia, Mincica (68’ Morleo), Russo (78’ Dall’Oglio). A disposizione: Al Tumi, Cappilli, Feola, Atteo, Cianci. All. D. Bitetto.

GRAVINA: Vicino, Dentamaro, Silletti (74’ Ficara), Di Modugno (74’ Greco), Alvarez, Romeo, Ranieri (59’ Larosa), Coulibaly, Santoro, Bottari ( 59’ Bozzi), Chiaradia (81’ Granado). A disposizione: Pizzi, Mbida, Pentimone, Palermo. All. V. Loseto.

ARBITRO: Leonardo Mastrodomenico di Policoro (Rodolfo Spataro di Rossano e Domenico Romano di Nola).

NOTE: Cielo sereno, 16 gradi. Terreno allentato dalla pioggia. Ammonizioni: 53’ Alvarez (G), 75’ Mattera (C), 85’ Guarnieri (C). Espulsi: nessuno. Recupero: 1’ pt; 4’ st.

NARDÒ-FRANCAVILLA 2-1

RETI: 3′ pt Nolè (F), 38′ pt Cancelli (N), 30′ st Calemme (N)

NARDÒ: Mirarco, Pantano, Centonze, Spagnolo, Trinchera, Stranieri (22′ st Mengoli), Danucci, Cancelli, Montaperto (28′ st Avvantaggiato), Calemme (40′ st Colonna), Camara (25′ st Manfrellotti). A disposizione: Montagnolo, Frisenda, De Giorgi, Natalucci, Valzano. Allenatore: Foglia Manzillo.

FRANCAVILLA: Caruso, Benivegna (17′ st Flordelmundo), Avella (35’st Farinola), Mambella, Quinto, Lorusso, Nolè, Grandis T., Diop (13′ st Petruccetti), Grandis M., Puntoriere. A disposizione: Centonze, Nicolao, Farinola, Ferraiuolo, Cabrera, Falzetta, Maione. Allenatore: Del Prete.

ARBITRO: Claudio Campobasso (Ielardi-Cardona).

NOTE: Ammoniti: Caruso (F), Quinto (F), Diop (F), Centonze (N) Espulsi: 33′ st Grandis M. (F), 45′ st Cancelli (F).

FIDELIS ANDRIA-TARANTO 0-1

RETI: 24’ D’Agostino

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Segantini, Zingaro, Montemurro, Porcaro, Iannini, Yeboah (70’ Tedesco), Forte (86’ Piperis), Petrucelli (86’ Massa), Palazzo, D’Orsi, Nannola. A disposizione: Volzone, Daluisio, Lanzolla, Casella, Morisco, Di Palma. Allenatore: Giancarlo Favarin.

TARANTO (4-2-3-1): Sposito, Pelliccia, Marino, S.Manzo, L. Manzo, Benvenga, Oggiano (67’ Matute), Cuccurullo, Genchi (75’ Olcese), D’Agostino, Guaita (86’ Kosnic). A disposizione: Pizzaleo, De Letteriis,, Masi, De Caro, Patronelli, Actis Goretta. Allenatore: Luigi Panarelli.

ARBITRO: Francesco Lipizier di Verona

NOTE: Ammoniti: Montemurro (A), Palazzo (A), Porcaro (A), Iannini (A), Oggiano (T)

SORRENTO-GELBISON 2-0

RETI: 41′ Herrera rig., 45 Figliolia

SORRENTO: Scarano, Fusco, Masullo, Cacace, Cesarano, La Monica, De Rosa, Vitale, Costantino (60 Alvino), Herrera (88 Cassata), Figliolia (75 Bonanno). All. Maiuri.

GELBISON: D’Agostino (46 Cefariello), Caruso, Cassaro, ipolo, Mautone, De Gregorio, Uliano (30 Giordano), Simonetti, Zanghi (42 Passaro), Tedesco, Marin (46 Orlando). All. Squillante.

ARBITRO: Diop di Treviglio.