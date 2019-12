CASARANO – Mincica non basta, il Gravina agguanta il pari nel finale

Il Casarano archivia il 2019 con un pari interno che lascia un po’ d’amaro in bocca. Non basta il gol di Mincica: proprio in zona recupero, una punizione di Ficara ristabilisce la parità per l’1-1 finale.

Partita spumeggiante quella tra Casarano e Gravina con rapidi capovolgimenti di fronte e le due squadre che promettono di darsi battaglia sin dalle battute d’avvio.

Al 13’ Rescio entra in area per vie centrali e serve Mincica, che angola troppo e calcia direttamente sul fondo. Il gol è nell’aria e arriva al 14’ con Mincica che questa volta non sbaglia e mette a segno di collo pieno su assist di Foggia.

Al 26’ azione convulsa in area casaranese sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Alvarez. Silletti calcia a botta sicura ma colpisce il palo alla sinistra di Guarnieri. Sul capovolgimento di fronte Russo, imbeccato da Rescio, sfiora il raddoppio a tu per tu con il portiere, ma la mira è di poco fuori misura.

Al 32’ Chiaradia dalla sinistra mette dentro. La palla attraversa tutta l’area rossoazzurra e si spegne sul fondo.

La prima frazione si chiude senza occasioni degne di nota.

Il secondo tempo si apre con un cambio nella composizione della terna arbitrale. A causa dell’indisponibilità di un assistente, a coadiuvare l’arbitro sono chiamati il team manager del Casarano, Aduasio, e l’allenatore in seconda del Gravina, Rubino.

Al 49’ Russo serve Mincica che calcia in porta dalla sinistra. Vicino respinge con i piedi.

Al 52’ Foggia entra in area e pecca di egoismo, calciando in porta anziché servire l’accorrente Russo, con il tiro che viene murato dalla retroguardia del Gravina.

Gli ospiti alzano il baricentro. Al 60’ Chiaradia viene servito in area spalle alla porta, difende bene il pallone, si gira e lascia partite un tiro insidioso, ma Guarnieri fa buona guardia e respinge con i pugni. Al 61’ ci riprova Chiaradia con l’estremo difensore di casa che si rifugia in angolo. Il Gravina preme.

Al 64’ Versienti dalla destra mette al centro per Foggia che da solo al centro dell’area di testa manda alto sopra la traversa.

Gli ospiti si giocano il tutto per tutto e schierano quattro attaccanti.

Al 76’ il neo entrato Ficara calcia in porta da posizione insidiosa, ma Guarnieri ci mette una pezza.

Al 87’ Granado di testa gira in porta. Ancora una volta Guarnieri riesce a sventare.

Al 1’ di recupero arriva la beffa per il Casarano. A ristabilire la parità è il gol di Ficara su calcio di punizione dai 25’ metri, complice la deviazione della barriera che spiazza l’incolpevole numero uno di casa.

Finisce con un punto per parte una gara avvincente e combattuta a viso aperto. Il Casarano ancora una volta è beffato nei minuti finali, perdendo due punti pesantissimi su calcio di punizione, come già era avvenuto a Nocera. Ora ci sarà il rompete le righe per le festività natalizie. Le ostilità riprenderanno il 5 gennaio, al “Capozza”, con un’altra gara insidiosissima, questa volta contro il Cerignola.

Casarano, stadio “G. Capozza”

domenica 22 dicembre 2019, h. 14.30

Serie D girone H 2019/20 – giornata n. 17

CASARANO-GRAVINA 1-1

RETI: 14’ Mincica (C), 90+1’ Ficara (G)

CASARANO: Guarnieri, Mattera, Lobjanidze, Buffa (78’ Iannone), D’Aiello, Occhiuto, Versienti, Rescio (72′ Palmisano), Foggia, Mincica (68’ Morleo), Russo (78’ Dall’Oglio). A disposizione: Al Tumi, Cappilli, Feola, Atteo, Cianci. All. D. Bitetto.

GRAVINA: Vicino, Dentamaro, Silletti (74’ Ficara), Di Modugno (74’ Greco), Alvarez, Romeo, Ranieri (59’ Larosa), Coulibaly, Santoro, Bottari ( 59’ Bozzi), Chiaradia (81’ Granado). A disposizione: Pizzi, Mbida, Pentimone, Palermo. All. V. Loseto.

ARBITRO: Leonardo Mastrodomenico di Policoro (Rodolfo Spataro di Rossano e Domenico Romano di Nola).

NOTE: Cielo sereno, 16 gradi. Terreno allentato dalla pioggia. Ammonizioni: 53’ Alvarez (G), 75’ Mattera (C), 85’ Guarnieri (C). Espulsi: nessuno. Recupero: 1’ pt; 4’ st.

