NARDÒ – Cancelli e Calemme rimontano il Francavilla. Il Toro sorride ancora

Serviva un successo al Nardò per chiudere nel migliore dei modi il 2019, ma soprattutto serviva vincere per proseguire il momento positivo e dar seguito alla scalata in classifica, e alla fine successo è stato, con i granata che superano 2-1 il Francavilla, completando il sorpasso in classifica proprio ai danni della formazione guidata da Genny Del Prete e mettendosi così ad una sola lunghezza dalla salvezza diretta.

La cronaca. L’avvio è di marca ospite, con i lucani che al minuto 3, passano in vantaggio. Lancio dalle retrovie, Puntoriere lavora per Nolè, che dal limite non si fa pregare, bucando Mirarco e gelando il Giovanni Paolo II.

Il Nardò non ci sta e prova subito a reagire. Al 17’, è il solito Calemme a provarci direttamente su calcio piazzato, con la sfera che termina però sul fondo; una manciata di minuti più tardi Caruso disinnesca bene la sassata di Montaperto. La pressione granata porta i suoi frutti a 7 minuti dalla fine della prima frazione, quando Cancelli, recupera palla nella metà campo avversaria, salto secco un difensore e con un bel destro in diagonale batte l’estremo difensore lucano, trovando un pesantissimo gol del pareggio.

La seconda frazione si apre con un grande pericolo per i padroni di casa. Centonze scarica dietro con un retropassaggio suicida che lancia la ripartenza ospite, Nolè solo davanti a Mirarco si fa ipnotizzare dal portierone neretino che tiene in vita i suoi con un grande intervento. Scampato il pericolo gli uomini di Foglia Manzillo prendono in mano le redini del match, sfiorando il vantaggio con Calemme prima e Danucci poi, ma entrambe le conclusioni dalla distanza non portano gli effetti sperati.

Alla mezz’ora di gioco il toro mette la freccia. Caruso atterra Manfrellotti in area di rigore, costringendo il giudice di gara a concedere il penalty. Dagli undici metri Calemme è glaciale, e firma il punto del sorpasso. La posta in palio appare troppo pesante, gli animi si scaldano e a farne le spese sono prima Grandis autore di un fallaccio su Danucci e Cancelli nel finale, protagonista di brutto fallo di reazione. Sono questi però gli unici due episodi degni di nota, perchè il toro tiene botta bene, respingendo al mittente le offensive portando a casa un successo pesantissimo, che consente di chiudere il girone d’andata a ridosso della zona salvezza. Dopo la sosta il Nardò ospiterà il Gravina.



IL TABELLINO



Nardò, Stadio “Giovanni Paolo II”

domenica 22 dicembre 2019 ore 14:30

Serie D Girone H, giornata 17

NARDÒ-FRANCAVILLA 2-1

RETI: 3′ pt Nolè (F), 38′ pt Cancelli (N), 30′ st Calemme (N)

NARDÒ: Mirarco, Pantano, Centonze, Spagnolo, Trinchera, Stranieri (22′ st Mengoli), Danucci, Cancelli, Montaperto (28′ st Avvantaggiato), Calemme (45′ st Colonna), Camara (25′ st Manfrellotti). A disposizione: Montagnolo, Frisenda, De Giorgi, Natalucci, Valzano. Allenatore: Foglia Manzillo.

FRANCAVILLA: Caruso, Benivegna (17′ st Flordelmundo), Avella, Mambella, Quinto, Lorusso, Nolè, Grandis T., Diop (13′ st Petruccetti), Grandis M., Puntoriere. A disposizione: Centonze, Nicolao, Farinola, Ferraiuolo, Cabrera, Falzetta, Maione. Allenatore: Del Prete.

ARBITRO: Claudio Campobasso (Ielardi-Cardona).

NOTE: Ammoniti: Caruso (F), Quinto (F), Diop (F). Espulsi: 33′ st Grandis M. (F), 45′ st Cancelli (F).

