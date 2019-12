LECCE – Post-Bologna, Liverani e Sticchi Damiani pensano già al piano d’emergenza: “Arriveranno 4-5 giocatori, ma…”

Non se l’aspettava una chiusura d’anno così. Immaginava altro, mister Fabio Liverani, che, nel dopo Lecce-Bologna, non si nasconde dietro ad un dito. “Ho visto errori troppo grandi da parte dei miei ed evidentemente è un problema mentale e non fisico se alla fine si riesce a creare quelle cose. A tirare la carretta sono stati sempre gli stessi, non abbiamo avuto modo di avere al cento per cento tanti giocatori per noi importanti e in questa categoria gli errori si pagano. Il primo gol lo abbiamo subito in sette di noi contro due e anche il secondo è arrivato per nostri errori. Spero che i miei giocatori possano ricaricarsi in questi giorni di vacanza, che abbiano una serena fisicità e buona salute. Mercato? Arriveranno quattro o cinque giocatori, sappiamo che è un mercato difficile ma per migliorare questa squadra dobbiamo per forza non sbagliare gli acquisti”.

Il presidente Saverio Sticchi Damiani coglie l’occasione per elogiare i tifosi che, nonostante una prova oltremodo negativa, hanno continuato a supportare la squadra sino alla fine. “Siamo giunti a questo incontro col gruppo un po’ spremuto – dice il massimo dirigente giallorosso -. Il Bologna è sicuramente più avanti di noi ed ha potuto fare degli investimenti sulla base della permanenza consolidata negli anni in Serie A. La squadra è in calo ma la cosa positiva è che si riprende da una posizione di classifica in cui saremmo salvi. Non mi è piaciuto che la squadra abbia un po’ tirato i remi in barca dopo lo 0-2. Questo non deve succedere perché in Serie A c’è sempre la possibilità di mutare il corso di una partita. Ringrazio i tifosi, in particolare la Nord, che anche in questi momenti difficili stanno sostenendo la squadra. I rinforzi? Nessuno è il salvatore della patria ma qualcosa faremo”.