TARANTO – Colpo al “Degli Ulivi” firmato D’Agostino, la Fidelis Andria deve cedere il passo

(di Cosimo LENTI) – Il Taranto di mister Panarelli, ritorna alla vittoria dopo un mese di assenza. Gli ionici conquistano i tre punti grazie alla rete di D’Agostino, che permette ai rossoblù di sbancare il “Degli Ulivi” di Andria dopo tredici anni.

LA CRONACA – La prima azione degna di nota è di marca ionica: al 9’ Genchi effettua un diagonale, che viene respinto in angolo. Ci prova anche D’Agostino al 18’, il suo tiro finisce fuori, senza creare troppi pericoli. È il preludio al goal rossoblù, che arriva al 24’: Guaita se ne va in contropiede e serve D’Agostino, il trequartista genovese piazza la sfera sul secondo palo, portando così in vantaggio gli ospiti. L’Andria si vede solo al 41’: Palazzo batte una punizione, la quale provoca un batti e ribatti in area, il pallone termina la sua corso sul fondo. Il primo tempo termina con gli uomini di Panarelli in vantaggio di una rete.

La seconda frazione di gioco parte con i biancoazzurri alla ricerca del pari, ma i rossoblù creano di più, infatti al 58’ Oggiano se ne va in contropiede da solo e decide di tirare, la sfera però finisce tra le braccia di Segantini. Gli ionici continuano a spingere: al 59’ Guaita recupera palla, ma quando conclude alza troppo la mira. È il Taranto a fare la partita: al 61’ Oggiano crossa dall’out di sinistra, Genchi manca il tap-in, la sfera arriva a Guaita che si vede respingere la conclusione a botta sicura dall’estremo difensore locale. Il valzer delle sostituzioni la fa da protagonista nei minuti finali, il Taranto amministra bene il risultato e crea l’ultima occasione al 90’: D’Agostino conclude di sinistro dall’interno dell’area, dopo un’azione personale, la sfera viene deviata in corner. La contesa termina dopo quattro minuti di recupero, con gli ionici che tornano alla vittoria.

Adesso arriva la pausa natalizia, che permetterà al Taranto di ristabilizzare un ambiente ormai spaccato e anche di poter mettere a segno qualche colpo di mercato. Si chiude un 2019 con una vittoria, ma di certo non è stato un anno da ricordare per i sostenitori rossoblù.

IL TABELLINO

Andria, Stadio Degli Ulivi

domenica 22 dicembre 2019, ore 16

Serie D girone H 2019/20 – giornata 17

FIDELIS ANDRIA-TARANTO 0-1

RETI: 24’ D’Agostino

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Segantini, Zingaro, Montemurro, Porcaro, Iannini, Yeboah (70’ Tedesco), Forte (86’ Piperis), Petrucelli (86’ Massa), Palazzo, D’Orsi, Nannola. A disposizione: Volzone, Daluisio, Lanzolla, Casella, Morisco, Di Palma. Allenatore: Giancarlo Favarin.

TARANTO (4-2-3-1): Sposito, Pelliccia, Marino, S.Manzo, L. Manzo, Benvenga, Oggiano (67’ Matute), Cuccurullo, Genchi (75’ Olcese), D’Agostino, Guaita (86’ Kosnic). A disposizione: Pizzaleo, De Letteriis,, Masi, De Caro, Patronelli, Actis Goretta. Allenatore: Luigi Panarelli.

ARBITRO: Francesco Lipizier di Verona

NOTE: Ammoniti: Montemurro (A), Palazzo (A), Porcaro (A), Iannini (A), Oggiano (T)

QUI RISULTATI E CLASSIFICA