UGENTO – Varsi risponde a Solidoro, a Barletta finisce 1-1

Finisce in parità la sfida tra Barletta e Ugento, con le due compagini che al Manzi Chiapulin, raccolgono un punto che probabilmente serve a poco ad entrambe le compagini, che restano appaiate in classifica.

Il primo squillo della gara è di marca biancorossa: punizione dal limite di Varsi con palla alta di poco; poco dopo è l’Ugento a provarci con Maiolo, ma Leuci risponde presente. Con il passare dei minuti crescono i padroni di casa che costruiscono tre occasioni in sequenza: al 19’ è debole la conclusione sotto misura di Pizzulli, blocca Esposito. Il portierone giallorosso è bravo a rispondere anche sulle conclusioni di Camporeale prima e di Procida poi;poco dopo è ancora il centrocampista ex Vigor Trani a ciccare clamorosamente da ottima posizione. I salentini si fanno vivi nel finale di tempo, colpendo un palo con Pardo.

La ripresa inizia nel segno dell’Ugento, che al 6’ di gioco sblocca la contesa con un diagonale vincente di Umberto Solidoro, alla prima rete stagionale. La gioia giallorossa, però, dura poco: al minuto 20 Varsi ristabilisce la parità trasformando un rigore e spiazzando Esposito. Dopo una partenza lampo, la seconda frazione scorre via sul filo dell’equilibrio, con una sola occasione per parte degna di nota. Al 30′ la conclusione di Maiolo finisce al lato di poco, mentre dieci minuti più tardi sulla sforbiciata di Pignataro, Camporeale non trova l’impatto con il pallone.

Si conclude quindi con un pareggio il 2019 dell’Ugento, un anno che in casa giallorossa verrà comunque ricordato a lungo. Alla ripresa, Ugento-Vieste.

IL TABELLINO

Barletta, Stadio “Manzi Chiapulin”

domenica 22 dicembre 2019, ore 14:30

Eccellenza Pugliese 2019/20 – giornata 16

BARLETTA 1922-UGENTO 1-1

RETI: 6′ st Solidoro U. (U), 20′ st rig. Varsi (B)



BARLETTA 1922: Leuci, Zonno (26′ st Zingrillo), Lamacchia, Milella (48′ st Diomande), Aprile, Bonasia, Procida, Pizzulli (45′ st Gasbarre), Pignataro, Camporeale, Varsi (15′ st Salamina). All.: Tangorra.

UGENTO: Esposito, Solidoro U., Iannone, Maiolo, Pasca (20′ st Signore), Martinez, Magagnino (46′ st Indino), Sansò, Sciacca (46′ st Mosca), Castrì (35′ st Alessandrì), Pardo (43′ st Dieme). All.: Oliva.

ARBITRO: Consales di Foggia.

NOTE: ammoniti Varsi, Milella, Maiolo, Magagnino, Sansò, Sciacca.

