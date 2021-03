SERIE B – Un avversario che ormai non ha nulla da perdere: la Virtus Entella di Vincenzo Vivarini

Non ci sono altri risultati se non la vittoria per il Lecce che, alle 19, affronterà la Virtus Entella al Via del Mare, gara del programma della 26esima giornata che si è aperta ieri sera con la vittoria del Venezia in rimonta sulla Reggiana.

Di fronte ci saranno il secondo miglior attacco, quello giallorosso, con 44 reti, e la peggior difesa del campionato, quella ligure, con lo stesso numero di gol subiti. La squadra di Vincenzo Vivarini subentrato a Bruno Tedino a fine novembre, viaggia sul fondo della classifica e sabato ha interrotto la striscia di cinque sconfitte consecutive, acciuffando nel finale un pari contro il Brescia, che, a conti fatti, serve veramente a poco in ottica classifica. La zona playout dista ben otto lunghezze e De Luca e compagni, questa sera si giocheranno probabilmente una delle ultime chance per provare a restare in corsa. Per il Lecce, ad ogni modo, sarà una gara contro un avversario che si chiuderà a riccio e, come già visto e come detto ieri da Corini in conferenza stampa, i giallorossi soffrono questo tipo di squadre.

All’andata Coda e compagni diedero vita al festival del gol. Finì 5-1 per il Lecce coi gol di Coda, Henderson, Mancosu (su rigore), Paganini e Stepinski. Per i liguri, momentaneo 1-2 di De Luca. A proposito di Mancosu: prima della gara di questa sera, il capitano del Lecce sarà festeggiato con un’apposita maglia celebrativa dei suoi 50 gol in giallorosso. Ad applaudirlo, sull’altra sponda, ci sarà anche il fratello Matteo.

Sono solo due i precedenti in campionato tra Lecce e Entella giocati al Via del Mare. In entrambi i casi è arrivata una vittoria giallorossa: la prima, il 14 ottobre 2012, per 4-2 (tripletta di Foti e gol di Falco); la seconda, nella semifinale playoff dello stesso campionato di Prima Divisione, il 2 giugno 2013, per 2-1 (gol di Chevanton e Vanin).