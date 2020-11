LA CRONACA – Il Lecce ingrana la quinta. Pokerissimo all’Entella, i giallorossi ora volano

Il Lecce chiude alla grande il filotto di gare pre-sosta andando a vincere 1-5 sul campo della Virtus Entella. Giallorossi praticamente inarrestabili, capaci di sommare caterve di palle-gol e rischiando poco e nulla. Al netto dei recuperi, la classifica di ora quarto posto.

Corini propone una novità di formazione per il suo 4-3-1-2, inserendo Zuta sulla fascia sinistra, e preferendo ancora Paganini a Majer in mediana. Per Tedino classico 3-5-2 e, a sorpresa, Petrovic e non Matteo e Mancosu in avanti. Nel primo tempo il Lecce parte bene, ma non riesce a prendere in mano il pallino del gioco. E’ così di marca chiavarese la prima palla gol del match: all’11’ De Luca è bravo nel costruirsi l’occasione sulla sinistra e calciare a giro, palla a fil di palo. Poi doppia opportunità su punizione per i giallorossi a cavallo del ventesimo: prima quella di Mancosu è deviata in corner dalla barriera, poi quella di Tachtsidis è nettamente alta sulla traversa. Al 22′ risposta di Petrovic, sempre dal limite: anche in questo caso tiro a giro alto sopra la traversa. Nei minuti successivi il Lecce aumenta la pressione e gioca bene, calciando poco. Solo al 34′ al tiro Adjapong da fuori, palla larga. Ora i giallorossi dominano, e al 37′ passano su un’azione insistita. Tachtsidis serve Henderson, sul cui destro a giro è bravo Borra; l’azione prosegue, Mancosu cross col contagiri e Coda è strepitoso nel gonfiare la rete di testa. Al 43′ colossale palla gol per Paganini, che da due bassi appoggia tra le braccia di Borra il traversone di Mancosu. Prima frazione che si chiude con un Lecce in crescendo.

L’intervallo non placa gli animi dei giallorossi, che partono a mille e nella ripresa raddoppiano subito. Al 47′ straordinario contropiede imbastito da Mancosu e assist perfetto per Henderson che, di destro, la infila a giro. L’Entella però stavolta reagisce subito, riaprendola con un colpo di testa chirurgico di De Luca al 49′. Ancora un minuto e Coda per poco non cala il tris: la sua spaccata su cross di Mancosu trova la prodezza di Borra. Il Lecce però non ci sta e si riproietta in avanti, trovando la terza rete comunque al 58′. Paolucci colpisce con la mano il tiro di Stepinski diretto in rete: rosso e rigore, e dal dischetto capitan Mancosu non sbaglia. Ed al 66′ ecco il poker salentino con Paganini, che ribadisce in rete la corta respinta di Borra sul tiro di Adjapong. Minuto 70 e schema da punizione, con Tachtsidis che libera al tiro Mancosu: destro nettamente alto. Al 77′ si fa vedere il neo entrato Falco, con un rasoterra che finisce debolmente tra le braccia di Borra. Nel finale i ritmi calano comprensibilmente, ma c’è ancora il tempo per il pokerissimo calato al 93′ da Stepinski, che di testa valorizza il cross di Calderoni per l’1-5 finale.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà la Reggiana, dopo la sosta, sabato 21 alle 14.