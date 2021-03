LECCE – Corini si mette alle spalle Pescara e guarda all’Entella: “Abbiamo le caratteristiche per farle male”. I convocati

Preannuncia turnover mister Eugenio Corini alla vigilia di Lecce-Virtus Entella che dovrà, necessariamente, costituire un punto di svolta dopo la sciagurata gara di Pescara. Ecco le parole del tecnico giallorosso nella conferenza stampa pre-gara.

“A questa gara ci arriviamo bene e per fortuna abbiamo recuperato alcuni giocatori. Siamo pronti e preparati per fare una grande partita contro l’Entella. Il match contro il Pescara ci ha lasciato qualcosa da imparare, ossia che in futuro dobbiamo chiudere prima le partite per evitare che si ripetano episodi si questo tipo. Non serve gestire il risultato ma continuare a giocare per cercare un altro gol. Nonostante alcuni episodi che non hanno girato a nostro favore, però, noi abbiamo fatto delle partite importanti nell’ultimo periodo. Di certo siamo andati oltre Pescara e dobbiamo migliorare nella gestione delle partite. Nel finale della gara ho scelto di giocare sulla fisicità e sulla tecnica di Tachtsidis ma nella ripresa ci è mancata la voglia e l’incisività per costruire situazioni importanti. Abbiamo dimostrato dopo Brescia di avere capacità di reagire, lo sappiamo fare e lo rifaremo contro l’Entella. Ci saranno delle rotazioni, in quanto abbiamo allargato il campo dei titolari per avere più uomini su cui contare. Problemi in attacco? Siamo il secondo attacco del campionato e quando gli avversari sono molto chiusi è più complesso penetrare, e nella ripresa di Pescara lo abbiamo fatto meno bene. Ci sono anche gli avversari, non possiamo pretendere di fare sempre due o tre gol a partita, serve più pazienza e qualità in queste occasioni, contro squadre che si chiudono. Stepinski? Giocatore molto importante in questa rosa, sta lavorando per farsi trovare pronto ed è pronto, anche se penalizzato da una scelta tecnica. Mancosu? È un’opzione dall’inizio, ma anche Tachtsidis sarà molto utile per noi. Conto su di lui. L’Entella? Squadra veloce e tecnica, dobbiamo stare molto attenti e cercare di fare le nostre cose nel miglior modo possibile. Abbiamo le caratteristiche per far male a una squadra come questa”.

—

I CONVOCATI

PORTIERI – Bleve, Gabriel, Borbei

DIFENSORI – Maggio, Lucioni, Meccariello, Monterisi, Zuta, Gallo

CENTROCAMPISTI – Paganini, Mancosu, Nikolov, Bjorkengren, Maselli, Majer, Hjulmand, Henderson, Tachtsidis

ATTACCANTI – Coda, Yalcin, Stepinski, Pettinari, Felici, Tachtsidis

– NON CONVOCATI: Adjapong, Calderoni, Dermaku, Listkowski, Pisacane, Vigorito

(foto: E. Corini, ©SalentoSport/Coribello)