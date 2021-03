CALCIO – Ufficiale: Moriero e Miccoli lasciano la panchina della Dinamo Tirana

È durata poco meno di due mesi l’esperienza di Francesco Moriero e del suo vice Fabrizio Miccoli sulla panchina della Dinamo Tirana (seconda divisione albanese). Dal suo profilo social, il tecnico leccese ha annunciato le sue dimissioni, quelle di Miccoli e del preparatore atletico Christian Parabita, con questa nota.

Comunicato Ufficiale dimissioni Mister Moriero Francesco Fabrizio Miccoli Chistian Parabita, in data odierna, rassegnano le proprie dimissioni dall’incarico rispettivamente di allenatore della prima squadra e allenatore in seconda e preparatore atletico. Il mister e tutto lo staff tecnico ringraziano i calciatori per l’entusiasmo dagli stessi dimostrato in in questi pochi mesi. A loro auguriamo le migliori fortune in campo professionale ed umano. Un ringraziamento va anche ai cittadini e tifosi della Dinamo Tirana per l’accoglienza data in questa sia pure breve esperienza. Mister Moriero e Staff

(foto: F. Moriero, ©W. Macorano)