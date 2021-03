SERIE D/H – I top e flop della ventesima giornata

Conclusasi la giornata del girone H di Serie D, come di consueto stiliamo la nostra personale classifica dei Top e Flop. Questi quelli del ventesimo turno:

TOP

TEDESCO (BITONTO): Esordio con una doppietta per l’esterno neroverde, alla sua prima apparizione. Queste due reti, però, non sono state utili per portare a casa i tre punti.

NARDÒ: Non ci sono più aggettivi per commentare la bella stagione dei granata. Che ora guardano tutti dall’alto. Un quattro a zero che stende il Brindisi e lancia in vetta i salentini.

CERONE: Il trequartista biancoazzurro regala ogni domenica una gioia ai suoi. Questa settimana sigla una pregevole perla su punizione, che sblocca la partita e la mette in discesa.

FLOP

BRINDISI: È crisi. Gli adriatici occupano la quindicesima posizione e sono sprofondati in classifica. Oltre ai risultati, mancano soprattutto le prestazioni. Il quattro a zero di Nardò dovrà far riflettere molto.

DIABY (TARANTO): La sua espulsione ha compromesso la gara degli ionici. I rossoblù però nonostante tutto hanno portato i tre punti a casa. Errore di gioventù, che può essere perdonato, viste le sue ottime prestazioni.

ARPINO (PORTICI): Il suo fallo di mani regala il rigore a Liurni, che sblocca la partita. Episodio decisivo poi per la vittoria degli uomini di Zeman.

(foto: il Brindisi sceso in campo ieri a Nardò – ©SalentoSport/Coribello)