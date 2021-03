VOLLEY A3/m – Galatina, da Roma arrivano i tre punti e la vetta della classifica

(di Piero DE LORENTIS) – Efficienza Energia Volley Galatina riconquista la testa della classifica in posizione solitaria, regolando una Smi Roma volenterosa che impegna il gruppo di mister Stomeo solo nel secondo set per poi cederlo ai vantaggi (25-27). La vittoria netta (0-3) proietta a +1 il vantaggio dei salentini (43 punti) sul sestetto di Grottazzolina (42 punti), messo alla frusta sul terreno amico da una Normanna Aversa che s’impone al tie break.

Galatina ringrazia e capitalizza questi risultati pur sapendo che, già a cominciare da domenica 7 marzo, dovrà faticare tantissimo ospitando un’Abba Pineto che cercherà il colpaccio per non farsi superare da un Tuscania (38 punti) rigenerato.

La gara contro i romani della SMI è stata cloroformizzata da un avversario volenteroso a cui non è bastato il terminale offensivo Rossi che ha tenuto in equilibrio la prima frazione fino al 16-18. Poi l’allungo dei galatinesi impreziosito da un punto di Parisi e dal muro di Musardo ha preceduto l’esordio di Simone Liguori, un giovanissimo under 19, e il set con l’attacco out di Rossi si è chiuso a vantaggio degli ospiti (21-25).

Nella seconda frazione il fronte d’attacco degli uomini di mister Stomeo risponde con un prolifico Giannotti ed un Musardo irresistibile(15-17) a Rossi e Mandolini: poi la connessione si perdecomplice qualche errore di troppo ed un pericoloso break di +4 porta in vantaggio i romani (19-17). I cambi di mister Stomeo vedono Lentini subentrare a Lotito e Buracci a Parisi: Giannotti concretizza il 24-24 poi un muro e due attacchi efficaci del laterale agrigentino chiudono il set (27-25), giocato forse con un briciolo di presunzione.

Atteggiamento diverso degli atleti galatinesi nella terza parte della gara: Giannotti è imprendibile, la pipe di Lotito porta il vantaggio a +5 (8-13), Elia a muro è presente, Musardo stampa quattro muri cielo per un punteggio (12-21) che consegna agli archivi la gara.

Il tempo di annotare l’ingresso di Gallo, oggi festeggiatissimo per il suo compleanno, e la grande difesa di Torchia su un attacco avversario senza muro che invita Lentini una ricostruzione in bagher finalizzata da Giannotti, è l’atto finale che vale la quindicesima vittoria per i colori blu celesti galatinesi.

—

IL TABELLINO

SMI ROMA-EFFICIENZA ENERGIA GALATINA 0-3

(21-25,25-27,16-25)

ROMA: Morelli, Coggiola 4, De Fabritiis 6, Franchi De’ Cavalieri, Antonucci 8, De Vito, Rossi 14, Titta (L), Consalvo ne, Tozzi ne, Milone (L), Sideri ne, Iannacone 4, Mandolini 6. Coach: Budani.

GALATINA: Apollonio (L) ne, Tundo ne, Pepe ne, Parisi 1, Musardo 8, Giannotti 18, Lotito 8, Liguori (L), Gallo, Maiorana 5, Elia 5, Torchia (L), Conoci A. ne, Antonaci ne, Conoci F. ne, lentini 2, Buracci. Coach; Stomeo.

—

