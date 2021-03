CASARANO – Feola nel post Fasano: “Vinceremo il campionato”. E dal mercato arriva un nuovo rinforzo

Il pari conquistato nei minuti finali nella trasferta di Fasano, è costato al Casarano la vetta della classifica. Nonostante ciò, nel post partita, il tecnico rossazzurro Vincenzo Feola, analizzato il risultato in maniera lucida, lanciando anche un messaggio abbastanza forte e chiaro alle rivali.

AMAREGGIATO PER IL RISULTATO – “Sono soddisfatto per la prestazione della squadra, i ragazzi ci hanno messo tanta applicazione e volontà. Naturalmente sono amareggiato per il risultato finale maturato sul campo. Non siamo riusciti a chiudere la partita ed in queste partite l’avversario poi ti punisce così è stato per il Fasano che ne ha approfittato segnando due grandi gol”.

CAMPIONATO ANOMALO – “Lo dico da settimane ormai, ed è per questo che a fine stagione ci potrebbe essere qualche sorpresa. Abbiamo perso il primo posto ma siamo lì, basterà un passo falso delle nostre concorrenti per balzare nuovamente in testa”.

SULLA VITTORIA FINALE – “Resto convinco che riusciremo a vincere questo campionato e centrare il nostro obiettivo stagionale, questo anche al netto dei risultati poco positivi che a volte vengono fuori”.

Intanto, poche ore fa, la società attraverso una nota ufficiale, ha comunicato il tesseramento del calciatore Tom Syku, difensore classe 1995, già in forza al Cerignola che fa seguito all’ingaggio di Antonio De Vitis, difensore, ufficializzato prima di Fasano.

(foto: V. Feola, ©SalentoSport/Coribello)