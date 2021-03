NARDÒ – Il gran momento dei granata raccontato dai protagonisti: Danucci e Donadei

Un successo dal sapore particolare per il Nardò quello ottenuto nel derby contro il Brindisi. La formazione granata, infatti, grazie al poker rifilato agli uomini di Claudio De Luca, è riuscita a completare il sorpasso virtuale sul Casarano, agganciando momentaneamente la testa della classifica.

Un momento decisamente positivo, che non deve però far abbassare la guardia agli uomini di mister Danucci, come confermato nel post match dal tecnico e dal presidente Donadei.

DANUCCI – “Il primo tempo – racconta il tecnico – è stato buono anche da parte del Brindisi. Un primo tempo molto fisico, molto combattuto. Loro sono stati bravi a stare in partita anche se noi abbiamo avuto due o tre occasioni importanti. Nel secondo tempo loro subito dopo il nostro gol si sono sciolti e quindi abbiamo avuto la meglio più facilmente però auguro loro di risollevarsi il prima possibile perchè è una città importante, vivono un momento di difficoltà però noi ci godiamo la nostra vittoria che è stata importante. La squadra ha un idea ben precisa ed anche se cambiamo spesso cambiamo degli interpreti tutti sanno quello che devono fare e come comportarsi. Dispiace, tante volte, lasciare fuori dei giocatori che stanno attraversando un buon periodo di forma tipo Lezzi, che ha contribuito alla vittoria. In chiusura in occasione del nostro decimo anniversario di matrimonio, voglio dedicare questo successo a mia moglie“.

DONADEI – “Il primo tempo è stato molto equilibrato – analizza il numero uno granata – con il Brindisi che ci ha messo in difficoltà. Noi siamo entrati in campo contratti soffrendo qualcosa. Nella ripresa, invece, non c’è stata partita. Credo che il risultato finale rispecchi, pienamente, i valori emersi in campo. Onore al Brindisi che, nonostante le difficoltà, sta stringendo i denti, spero per loro che possano risollevarsi quanto prima. Ora ci godiamo il primato, senza soffrire di vertigini, consapevoli che si può trattare di una situazione provvisoria, e che potranno arrivare momenti difficili. Abbiamo dimostrato già in precedenza di poter superare anche le difficoltà. Un pluso va fatto anche al nostro direttore sportivo Andrea Corallo, per il lavoro svolto in questa sessione di mercato. Ora continuiamo a lavorare, a fine stagione vedremo i risultati”.

(foto: la squadra scesa in campo ieri col Brindisi – ©SalentoSport/Coribello)