VOLLEY – I risultati delle salentine dalla A2 alla C – Weekend 26-28 febbraio 2021

Rinviato l’esordio della Cuore di Mamma Volley Cutrofiano nella Pool Promozione per permettere la chiusura della regular season nell’altro girone. Le Pantere, comunque, scenderanno in campo mercoledì per la Coppa Italia in casa contro Pinerolo.

A2 FEMMINILE – POOL PROMOZIONE

Risultati (giornata 1): Cutrofiano-Roma rinviata, Vallefoglia-Mondovì 3-0, Pinerolo-Macerata rinviata, Marsala-SG Marignano 3-2, Soverato-Sassuolo 3-1.

Classifica: Mondovì, Roma e Vallefoglia 44 – Pinerolo e Cutrofiano 37 – Marsala 35 – Macerata e Soverato 33 – SG Marignano 31 – Sassuolo 28.

Prossimo turno (7 mar.): Roma-Soverato, SG Marignano-Pinerolo, Macerata-Marsala, Mondovì-Cutrofiano, Sassuolo-Vallefoglia.

—

Sconfitta in casa per Aurispa Libellula in quattro set per mano del Tuscania. Il Galatina passa a Roma e conquista la vetta della classifica grazie allo scivolone di Grottazzolina contro l’Aversa.

SERIE A3 MASCHILE GIRONE BLU

Risultati (giornata n. 7 rit.): Lecce-Tuscania 1-3, Pineto-Palmi 1-3, Aci Castello-Sabaudia 3-1, Ottaviano-Modica 1-3, Grottazzolina-Aversa 2-3, Roma-Galatina 0-3.

Classifica: Galatina 43 – Grottazzolina 42 – Pineto e Tuscania 38 – Aversa 28 – Modica 27 – Sabaudia 24 – Palmi 21 – Roma 20 – Lecce 16 – Ottaviano 13 – Aci Castello 8.

Prossimo turno (giornata n. 8 rit. – 7 mar.): Sabaudia-Grottazzolina, Ottaviano-Roma, Modica-Palmi, Aversa-Lecce, Tuscania-Aci Castello, Galatina-Pineto.

*

Leverano viaggia a punteggio pieno dopo sei turni. Casarano tiene il passo. Domenica prossima lo scontro diretto.

SERIE B MASCHILE GIRONE I2

Risultati (giornata n. 6): Casarano-Turi 3-0, Taviano-Matervolley 3-1, Galatone-Leverano 0-3.

Classifica: Leverano 18 – Casarano 15 – Taviano 12 – Turi 6 – Galatone 2 – Matervolley 1.

Prossimo turno (giornata n. 7): Turi-Taviano (06/03 ore 18.30), Matervolley-Galatone (06/03 ore 16.30), Leverano-Casarano (07/03 ore 18).

*

Sei su sei per Melendugno che demolisce anche Trani. A tre punti c’è la Primadonna Bari, più staccate le altre.

SERIE B2 FEMMINILE GIRONE M2

Risultati (giornata n. 6): Primadonna Bari-Battipagliese 3-0, Fidelis Torretta-Crotone 1-3, Melendugno-Trani 3-0.

Classifica: Melendugno 18 – Primadonna Bari 15 – Fidelis Torretta e Crotone 9 – Trani 3 – Battipagliese 0.

Prossimo turno (giornata n. 7): Battipagliese-Fidelis Torretta (6 mar. h 18), Crotone-Melendugno (7 mar. h 17.30), Trani-Primadonna Bari (7 mar. h 17.30).

—

SERIE C MASCHILE GIRONE C

Risultati (giornata n. 3): Ruffano-Lecce Volley 3-1, Sbv Galatina-Cutromatino rinviata (per contatto con un positivo di atleti della Sbv).

Classifica: Tricase 6 – Cutromatino, Ruffano e Lecce 3 – Ugento. Sbv Galatina e Ruffano 0.

Prossimo turno (giornata n. 4): Tricase-Ruffano (07/03 ore 18), Ugento-SBv Galatina (06/03 ore 19.30)

*

SERIE C FEMMINILE GIRONE D

Risultati (giornata n. 3): Cutrofiano-Monteroni 3-0, Nardò-Melendugno 3-0, NW Torre-Trepuzzi 3-0.

Classifica: Nardò 9 – Cutrofiano 6 – NW Torre 5 – Monteroni 1 – Melendugno, Trepuzzi e Mesagne 0.

Prossimo turno (giornata n. 4): Trepuzzi-Cutrofiano (06/03 ore 18.30), Monteroni-Melendugno (06/03 ore 19), Mesagne-NW Torre (07/03 ore 18).