FASANO-CASARANO – Mille emozioni e un punto a testa, ma le Serpi perdono il primato

Termina con un pirotecnico 2-2, la sfida che al Vito Curlo di Fasano, vedeva i padroni di casa, ospitare il Casarano capolista. Un mezzo passo falso che costa la vetta della classifica agli uomini di Feola, a vantaggio del Nardò, vittorioso nel derby contro il Brindisi.

Dopo un inizio di gara con un sussulto per parte, al minuto dodici, i padroni di casa vanno ad un passo dal vantaggio. Schema da calcio piazzato, Melillo pesca Lopez Petruzzi che con un piattone volante colpisce il palo, grazie anche al buon intervento di Pitarresi. Superato lo spavento, il Casarano mette il naso fuori, e dopo aver sfiorato lo 0-1 al minuto 20 con Feola, poco prima della mezz’ora le serpi mettono la freccia. Mincica innesca Argento, il centrocampista rossazzuro serve con il contagiri Rodriguez, che con il mancino, fredda Pontet, regalando ai suoi il momentaneo vantaggio. A nove minuti dalla prima frazione, il solito Melillo sfiora il pari con una sberla dal limite dell’area che fa la barba al palo, prima di terminare la sua corsa sul fondo. L’ultimo sussulto di uno scoppiettante primo tempo è targato Casarano, con Mincica, che a tu per tu con Pontet, non riesce ad avere la meglio del portiere sudamericano, bravo a dire di al tocco sotto del fantasista siciliano.

La ripresa si conferma molto intensa e ricca di occasioni. Al minuto 6 Santoro sfrutta un giro palla errato dei padroni di casa, senza però riuscire a centrare il bersaglio grosso. Il Casarano capisce che è il momento per azzannare l’avversario e a ridosso del quarto d’ora di gioco, Rodriguez raccoglie un regalo in disimpegno di Pontet, graziando però l’estremo difensore di casa. Nel momento migliore delle serpi il Fasano trova il pari. Minuto 17, il neo entrato Giuseppe Lopez, inventa un insidioso tiro cross che non lascia scampo a Pitaressi e vale il punto dell’1-1. La reazione del Casarano non si fa attendere e tre minuti più tardi, Feola ha sulla testa la chance del nuovo sorpasso, ma ancora una volta il centrocampista rossazzurro manca nell’acuto vincente. Il Fasano prova a pungere in ripartenza, ed al 31′, è Melillo a freddare Pitarresi con un diagonale chirurgico che non lascia scampo all’estremo difensore ospite. Subito lo svantaggio, gli uomini di Feola caricano a testa bassa, trovando il jolly a otto minuti dalla fine. Sugli sviluppi di un calcio piazzato, Pagliai colpisce il palo, sulla sfera vagante si avventa Figliomeni, che a porta sguarnita trova il nuovo pareggio. Le serpi non ci stanno e nel finale la chance da tre punti capita sui piedi di Favetta, che trova ancora sulla sua strada un super Pontet.

Dopo quattro minuti di recupero il signor Castellone di Napoli, manda tutti sotto la doccia, consegnando alle statistiche un pareggio, che fa certamente più felici i padroni di casa. Per domenica prossima, il calendario prevede Brindisi-Fasano e Casarano-Gravina.

IL TABELLINO

Fasano, stadio “V. Curlo”

domenica 28 febbraio 2021, ore 14.30

Serie D/H 2020/21 – giornata 20

FASANO-CASARANO 2-2

RETI: 28′ pt Rodriguez (C), 17′ st Lopez G. (F), 31′ st Melillo (F), 38′ st Figliomeni (C)

FASANO (3-4-1-2): Pontet – Camara, Lopez P., De Miranda – Bernardini (43′ st Di Fino), Urruty (47′ st Urquiza), Amoruso, Gille (1′ st Losavio) – Melillo – Dambros (15′ st Lopez G.), Dellino (11′ st Gentile). A disp. Suma, Brescia, Maffini, Trovè. All. Costantini.

CASARANO (4-3-1-2): Pitarresi – Pagliai (43′ st Lobjanidze), Mattera, Longhi, Quacquarelli – Argento (35′ st Tascone), Bruno, Feola A. – Mincica (37′ st Figliomeni) – Santoro (28′ st Favetta), Rodriguez. A disp. Guido, Atteo, Galfano, De Vitis, D’Andria. All. Feola V.

ARBITRO: Castellone di Napoli.

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: Losavio (F), Mattera (C). Recupero: 1′ pt, 4′ st.

