FEMMINILE – Lecce Women, che peccato! Il Chieti (ex capolista) recupera e pareggia in dieci

Fortunatamente, si è chiusa la due giorni abruzzese per le squadre giallorosse. Dopo la rabbia della prima squadra maschile e lo sfortunato ko della Primavera, c’è tanto rammarico anche per il Lecce Women che riesce, sì, a bloccare la capolista Chieti a domicilio ma spreca due gol di vantaggio.

Avanti di due reti, grazie alle marcature di Cazzato (ininfluente la deviazione di Benedetti sul pallone ormai destinato a entrare in porta) e D’Amico, le leccesi, nella ripresa, hanno subito la rimonta del Chieti, bravo ad approfittare delle disattenzioni difensive di Shore e compagne. Dal 21′ della ripresa, poi, la squadra di casa ha dovuto giocare anche in inferiorità numerica per l’espulsione di Giada Di Camillo. Sulle salentine hanno pesato le assenze di Felline, Cucurachi e della neo arrivata Capello, che sarà presto a disposizione di mister Vera Indino.

“È un vero peccato – afferma la trainer giallorossa –, abbiamo lasciato due punti per strada. Alle mie ragazzi è mancata la forza per chiudere la partita, prima sul 2-0, poi anche sul 2-1. purtroppo abbiamo fallito diverse occasioni da rete in condizioni molto favoreboli. Certo, se avessi avuto tutte a disposizione, probabilmente avremmo potuto gestire meglio il vantaggio, ma ormai è andata ed è giusto concentrarsi sul prossimo impegno”. Che sarà quello di domenica prossima, ultima di andata: al Comunale di Collepasso farà visita il Trani.

—

IL TABELLINO

CHIETI-LECCE WOMEN 2-2

RETI: 4′ pt Cazzato (L), 46′ pt D’Amico (L), 8′ st Galluccio (C), 38′ st Vukcevic (C)

CHIETI: Falcocchia, Di Camillo Gia., Ferrazza, Benedetti, Vukcevic, Cutillo, Galluccio (27′ st Carnevale), Di Camillo Giu., Stivaletta, Gangemi (18′ st D’Intino), Esposito. A disp. Serravalli, De Vincentiis, Di Sebastiano, Colavolpe, Venditti, Colecchi, Di Ludovico. All. Di Camillo L.

LECCE WOMEN: Shore, Bengtsson, Tirabassi, Guido, Costadura, Bergamo, Tomei, Di Benedetto (49′ st Margari), Marsano, D’Amico, Cazzato (46′ st Spedicato). A disp. Rizzon, Durante, Polo, Sozzo, Vitti. All. Indino.

ARBITRO: Rossini di Torino.

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammonite: Stivaletta, Gangemi, Di Camillo L. (C), De Benedetto, Bengtsson (L). Espulse: al 21′ st Di Camillo Gia. (C). Recupero: 3′, 5′.

—

RISULTATI (giornata 10): Apulia Trani-Sant’Egidio 0-0, Chieti-Lecce Women 2-2, Palermo-Monreale 2-0, Res Women-Crotone 4-0, Ternana-Pescara 3-2. Ha riposato: Formello.

CLASSIFICA: Palermo e Res Roma 22 – Chieti 21 – Lecce Women 18 – Trani 13 – Pescara e Monreale 10 – Sant’Egidio e Ternana 8 – Formello 6 – Crotone 1.

PROSSIMO TURNO (7 mar.): Crotone-Formello, Monreale-Chieti, Pescara-Palermo, Sant’Egidio-Res Women, Lecce Women-Apulia Trani.

(foto: V. Indino, ©SalentoSport/Coribello)