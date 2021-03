LECCE – Subito in campo all’Acaya per smaltire rabbia e delusione. Giudice sportivo, otto squalificati

Il miglior modo di smaltire le delusioni e la rabbia è quello di cominciare subito a lavorare, meglio se c’è un appuntamento agonistico a breve termine. Il Lecce, tornato nella tarda serata di ieri da Pescara, si è ritrovato stamani per il primo dei due allenamenti pre-Virtus Entella (martedì ore 19 al Via del Mare).

Non ci sono grosse novità sugli infortunati. Anche oggi si sono allenati a parte Dermaku, Listkowski, Monterisi, Vigorito e Pisacane, ai quali si è aggiunto Nikolov, bloccato, nei giorni scorsi, da uno stato influenzale. Calderoni, invece, era assente e lo sarà per alcuni giorni per effettuare degli accertamenti sul lungo e fastidioso infortunio che lo tiene lontano dal campo dal match con la Reggina di metà gennaio. Il gruppo si ritroverà domattina all’Acaya.

Non ci sono squalificati giallorossi el bollettino del Giudice sportivo riferito alla 25esima giornata di Serie B. Fermati, invece, per una giornata, Marco Carnesecchi e Emanuele Valeri (Cremonese), Luca Mora (Spal), Alberto Barison (Pordenone), Nicolò Brighenti, Marcus Rhoden e Grigoris Kastanos (Frosinone), Nicola Pasini (Vicenza).

