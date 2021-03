TARANTO – Quanta sofferenza per piegare la Puteolana, ma la rincorsa alla vetta continua

Il Taranto riesce a riscattare la sconfitta di Bitonto, grazie alla vittoria di misura ottenuta contro la Puteolana. Tre punti sofferti per gli uomini di Laterza, portati a casa con un uomo in meno dopo l’espulsione per doppia ammonizione di Diaby. Decisiva la rete di Leandro Guaita.

LA CRONACA – La prima azione degna di nota arriva al 10’, quando si fa pericolosa la Puteolana: Guarracino prova un diagonale che Ciezkowski è bravo a mandare in angolo. Al 14’ si vede il Taranto: Marsili batte una punizione sull’out di destra, Diaz colpisce di testa e manda di poco fuori. La prima vera palla gol del match arriva al 22: Guaita effettua un cross basso arretrato e pesca Falcone tutto solo, ma l’ex Lecce, però, spara addosso al portiere. È il preludio al gol ionico, che arriva al 25’: Marsili batte una punizione dalla distanza, una serie di rimpalli poi favoriscono Guiata che, lasciato da solo, manda in rete di sinistro per l’uno a zero dei padroni di casa. La Puteolana reagisce subito, al 26’ Festa conclude alto da fuori. Il Taranto vuole raddoppiare: al 36’ Romano respinge di pugni una punizione di Marsili, la palla si impenna e finisce a Falcone, il quale, però, non impatta bene e manda fuori. La prima frazione di gioco termina con gli ionici avanti e senza minuti di recupero.

Nel secondo tempo gli ospiti spingono alla ricerca del pareggio. Al 50’ c’è un tiro-cross di Zingaro, Ciezkowski respinge in angolo. Al 66’ la partita cambia: tra le fila degli ionici viene espulso, per doppia ammonizione, Diaby. I padroni di casa arretrano e al 69’ rischiano di prendere la rete del pareggio: Guarracino arriva in area davanti a Ciezkowski, ma l’estremo difensore respinge con il volto. Al 75’ c’è un tiro dalla distanza di Matute che sfila sul fondo. La Puteolana prende campo: all’85’ Celiento colpisce di testa, ma debolmente e la sfera termina tra le braccia del portiere ionico. Al 93’ gli ospiti vanno ancora vicini al pareggio: Palumbo di testa manda fuori di poco, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il match termina dopo sei minuti di recupero, con i rossoblù che vincono di misura. Tre punti sofferti e pesantissimi per i ragazzi di Laterza che, domenica prossima, saranno attesi sul campo del Sorrento.

IL TABELLINO

Taranto, stadio “Erasmo Iacovone”

domenica 28 febbraio 2021, ore 14:30

Serie D girone H 2020/21 – giornata 20

TARANTO-PUTEOLANA 1-0

RETI: 25′ Guaita

TARANTO: Ciezkowski, Boccia, Gonzalez, Guastamacchia, Ferrara, Marsili, Diaby, Guaita (90+2′ Rizzo), Tissone (59’ Matute), Falcone (75’ Versienti), Diaz (77’ Abayian). A disp.: Caccetta, Shehu, Marrazzo, Mastromonaco, Santarpia. All.: Lentini (Laterza squalificato).

PUTEOLANA: Romano, Zingaro, Massa, Catinali, Della Monica (65’ Palumbo), Riccio, Festa (65’ Granata), Armeno (70’ Lauria), Guarracino, Cigliano (80’ Ruggiero), Celiento. A disp.: De Lucia, Sardo, Delle Curti, Lauria, Fontanarosa, Romeo. All.: Ciaramella.

ARBITRO: Michael Poto di Mestre (Santi-Messina).

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: Diaby, Ciekowski (T), Massa, Catinali (P). Espulsi: al 66′ Diaby (T) per doppia ammonizione.

(foto: L. Guaita, ©Nobile)