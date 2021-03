LECCE – Tanti rimpianti anche per la Primavera in Abruzzo: ko col Pescara con un rigore fallito

Trasferta abruzzese nefasta anche per la Primavera del Lecce. Non solo la prima squadra, ma anche i baby giallorossi, allenati da Vito Grieco, tornano nel Salento con tanti rimpianti. Al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo, Oltremarini e compagni rimediano una sconfitta in extremis, dopo aver colpito un palo con Lemmens e fallito un calcio di rigore con Ortisi a dieci minuti dalla fine.

Primo tempo combattuto con diverse occasioni da ambo le parti. per il Lecce si fa vivo Oltremarini al 16′, chiuso da Sorrentino; poi sfila via un tiro cross di Kuqi per il Pescara ma è ancora Oltremarini a mancare il bersaglio al 19′. Alla mezzora il portiere pescarese sbarra la strada all’attaccante giallorosso, quindi due buone occasioni per i biancazzurri con Tringali e Pedicone. Ultima palla gol del primo tempo per Travaglini, murato da Pedicone.

Parte forte il Lecce anche nel secondo tempo e sfiora il gol con una punizione di Vulturar e con Lemmens che, al 5′, colpisce un palo. Oltremarini porta scompiglio in area avversaria al minuto 17′, poi Seck per il Pescara prova la rovesciata, invano. Alla mezzora, colpo di testa di Veroli ben controllato da Viola e, a seguire, un tentativo di Travaglini, neutralizzato da Sorrentino. All’80’ la gara potrebbe sbloccarsi: rigore Lecce per fallo su Ortisi, tira lo stesso calciatore che colpisce il palo. Ed ecco la beffa, al 90′: Tringali, su punizione, beffa Viola. In extremis, Burnete prova ad arraffare il gol del pari, ma Sorrentino è attentissimo e chiude il varco.

—

IL TABELLINO

PESCARA-LECCE 1-0

RETI: 90′ Tringali

PESCARA: Sorrentino, Longobardi, Pedicone (84′ Mancini), D’Aloia (53′ Dieye), Chiacchia, Veroli, Chiarella, Tringali, Belloni, Mercado (53′ Caliò), Kuqi (62′ Seck). A disp. Klan, Plamentieri, Staver, De Marzo, Salvatore, Stampella, Monaco. All. Iervese.

LECCE: Viola, Lemmens, Hasic, Macrì, Ciucci, Pascalau, Travaglini (90+2′ Ancora), Vulturar, Oltremarini (86′ Orfano), 74′ Ortisi, Burnete. A disp. Cultrato, Pani, Dos Reis, Grave, Schirone, Piazza, Inguscio. All. Grieco.

ARBITRO: Grasso di Ariano Irpino.

NOTE: ammoniti Macrì, Lemmens (L), Longobardi (P). All’80’ Ortisi (L) calcia sul palo un rigore.

—

PRIMAVERA 2B – RISULTATI (giornata 11): Crotone-Benevento 0-2, Frosinone-Pisa 1-0, Napoli-Salernitana rinviata, Pescara-Lecce 1-0, Reggina-Cosenza 2-0, Virtus Entella-Salernitana 4-1.

CLASSIFICA: Pescara 27 – Lecce 23 – V. Entella 18 – Spezia 15 – Benevento 14 – Pisa 13 – Frosinone e Crotone 12 – Cosenza e Napoli 11 – Reggina 7 – Salernitana 3

PROSSIMO TURNO (6 mar.): Salernitana-Cosenza, Napoli-Lecce, Benevento-Pescara, V. Entella-Pisa, Crotone-Reggina, Frosinone-Spezia.

(foto: archivio, ©SalentoSport/Coribello)