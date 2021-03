VIRTUS FRANCAVILLA – Continua il periodo no, Monopoli corsaro al “Giovanni Paolo II”

Continua il periodo negativo per la Virtus Francavilla che non riesce più a vincere. Al “Giovanni Paolo II”, nell’anticipo della 27esima giornata, passa il Monopoli che va in doppio vantaggio dopo soli undici minuti, poi riesce a gestire agevolmente il ritorno della Virtus che trova il gol della bandiera solo al 94′ con Miccoli. I biancoverdi, coi tre punti odierni, appaiano in classifica la squadra di Trocini.

Eppure l’avvio del Francavilla era stato incoraggiante. Al 3′ Adorante, da buona posizione, colpisce l’esterno della rete. Ma dopo pochi giri d’orologio, cambia tutto. Al 9′ il Monopoli mette la freccia con Zambataro che appoggia in porta un cross perfetto di Viteritti. Lo stesso Viteritti, dopo due minuti, si ripete e serve De Paoli che colpisce e di testa e batte Costa per la seconda volta. Stenta a reagire la squadra di casa, scioccata dall’uno-due diretto sul volto. Una buona occasione arriva al 23′: Adorante, liberato da una finta di Maiorino, calcia di prima intenzione ma Taliento non si fa sorprendere. Alla mezzora i biancoverdi sfiorano il tris con Paolucci: Costa neutralizza la minaccia in due tempi. Il portiere virtussino, poi, si ripete al 33′ su tiro di Solieri. il tempo scorre e si va al riposo sullo 0-2.

Dagli spogliatoi esce una Virtus che sembra più determinata. Al 48′ Adorante viene anticipato in uscita da Taliento. I tecnici ricorrono ai cambi per centrare i rispettivi obiettivi: cambiare corso alla gara, per Trocini; gestirla, per Scienza. Il gioco non è fluido, errori e imprecisioni sono all’ordine del giorno. La frenesia la fa da padrona e la Virtus non riesce a costruire azioni da gol in maniera ordinata. All’84’ Maiorino deve provarci addirittura da centrocampo, ma la mira è larga di poco. In zona recupero è Caporale che si presenta al tiro: il diagonale del difensore, però, sfiora il palo. Al 94′, quando ormai è troppo tardi, arriva il gol biancazzurro: Miccoli, servito da Maiorino, fa secco Taliento con un diagonale preciso. Ma è l’ultima azione dell’incontro che si chiude con la vittoria dei biancoverdi.

Mercoledì si ritornerà subito in campo: per la Virtus ci sarà la trasferta a Caserta (ore 15); il Monopoli, in serale, ospiterà il Bisceglie.

IL TABELLINO

Francavilla F.na, stadio “Giovanni Paolo II”

sabato 27 febbraio 2021, ore 15

Serie C/C 2020/21 – giornata 27

VIRTUS FRANCAVILLA-MONOPOLI 1-2

RETI: 9′ Zambataro (M), 11′ De Paoli (M), 90+4′ Miccoli (VF)

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Costa – Caporale, Pambianchi, Calcagno (77′ Miccoli) – Giannotti (55′ Castorani), Tchetchoua, Zenuni, Di Cosmo, Nunzella – Maiorino, Adorante. All. Trocini.

MONOPOLI (3-5-2): Taliento – Riggio, Bizzotto, Mercadante – Viteritti (61′ Nicoletti), Paolucci (86′ Liviero), Vassallo (71′ Iuliano), Piccinni, Zambataro – De Paoli (71′ Starita), Soleri (85′ Bunino). All. Scienza.

ARBITRO: Fontani di Siena.

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: Caporale (VF), Recupero: 2′ pt, 4′ st.

(foto: archivio, ©Di Campi)