SERIE B – In vetta rallentano tutti. Lecce, che occasione sprecata! I numeri della 25ª e la classifica marcatori

Alla luce dei risultati della 25esima giornata di Serie B, brucia ancora di più la beffa subita ieri pomeriggio dal Lecce a Pescara col gol di Busellato al 91′. Nessuno delle prime dieci in classifica ha vinto e, quindi, se i giallorossi avessero portato a casa il bottino pieno, avrebbero guadagnato punti su tutte le concorrenti, in un sol colpo. Pareggi per Empoli, Monza, Venezia, Salernitana, Cittadella Lecce e Pordenone, Pisa; sconfitte Chievo, Frosinone e Spal.

La squadra di Corini, quindi, col punto conquistato all’Adriatico, aggancia il Chievo al sesto posto e rimane a -4 dalla seconda piazza, occupata dal Monza, con quattro squadre davanti: i brianzoli, il Venezia, la Salernitana e il Cittadella. Nulla ancora è compromesso, sia chiaro, ma se il Lecce vuole puntare alla promozione diretta, deve assolutamente smetterla di gettare via punti in questi modi. Dopodomani si ritornerà subito in campo e, contro il fanalino di coda Entella, non ci saranno altri risultati da portare a casa se non la vittoria, anche perchè ci saranno scontri diretti interessanti come Salernitana-Spal o Chievo-Pordenone nel calendario della 26esima.

Nulla muta in vetta alla classifica marcatori. Ventidue le reti messe a segno ieri, con due doppiette (Rivas della Reggina e Buonaiuto della Cremonese). Al comando c’è sempre Mancuso, con una rete di distacco su Forte e Coda, tutti a secco. Prima rete stagionale per Christian Maggio che raggiunge i suoi compagni Adjapong, Dermaku, Majer, Calderoni, Tachtsidis, Paganini, Bjorkengren e Meccariello.

La classifica marcatori di Serie B aggiornata dopo la 25esima:

13 RETI: Mancuso L. (Empoli);

12 RETI: Forte F. (Venezia), Coda M. (Lecce);

10 RETI: Diaw D. (Pordenone), Tutino G. (Salernitana);

8 RETI: La Mantia A. (Empoli), Mancosu M. (Lecce), Mazzocchi S. (Reggiana), Meggiorini R. (LR Vicenza), Ayè F. (Brescia), Ciofani D. (Cremonese);

7 RETI: Gargiulo M. (Cittadella), Marconi M. (Pisa), Valoti M. (Spal), Paloschi A. (Spal);

6 RETI: Bajic R. (Ascoli), Stepinski M. (Lecce), Novakovich A. (Frosinone), Vido L. (Pisa), Folorunsho M. (Reggina);

5 RETI: Gucher R. (Pisa), Torregrossa E. (Brescia), Sabiri A. (Ascoli), Liotti D. (Reggina), Mancosu Mat. (V. Entella), Ogunseye R. (Cittadella), Boateng K. (Monza), Mota Carvalho D. (Monza), Ciurria P. (Pordenone), Gliozzi E. (Cosenza);

4 RETI: Aramu M. (Venezia), Ceter Valencia D. (Pescara), Djuric M. (Salernitana), Garritano L. (Chievo), Moreo S. (Empoli), Parzyszek P. (Frosinone), Strizzolo L. (Cremonese), Olivieri M. (Empoli), Frattesi D. (Monza), Maistro F. (Pescara), Gytkjaer C. (Monza), De Luca M. (Chievo), Proia F. (Cittadella), Rodriguez P. (Lecce), Carretta M. (Cosenza), Dalmonte N. (LR Vicenza), Haas N. (Empoli), Esposito Sal. (Spal);

3 RETI: 23 calciatori

DUE RETI: 64 calciatori (Falco F., Henderson L.);

UNA RETE: 100 calciatori (Adjapong C., Dermaku K., Majer Z., Calderoni M., Tachtsidis P., Paganini L., Björkengren J., Meccariello B., Maggio C.)

(foto. C. Maggio, prima rete in giallorosso – ©SalentoSport/Coribello)