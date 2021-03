LA CRONACA – Il Lecce si butta via nel finale. A Pescara è pari amarissimo

Il Lecce non riesce a calare il tris di successi, venendo costretto al pari per 1-1 dal Pescara. I giallorossi sembrano a lungo poter facilmente avere la meglio di un avversario non di altissima caratura, ma nel finale calano, si intimoriscono e subiscono ingenuamente un gol che pure sarebbe dovuto essere annullato. Il posto playoff resta saldo, ma lo spreco è clamoroso.

Corini punta tutto sulla continuità, e per la terza settimana di fila schiera lo stesso undici iniziale in blocco Grassadonia sorprende e per il suo 3-5-1-1 manda dentro Capone alle spalle di Odgaard. Nel primo tempo il Lecce parte bene, proiettato in avanti. Mancano però gli spazi per concludere e non si va oltre il destro potente e nettamente altro di Hjulmand al quinto. I giallorossi giocano ma non riescono ad accelerare, così al ventesimo ancora il regista danese prova ad alleggerire con un destro che, deviato, è facilmente parato da Fiorillo. Al 26′ punizione Henderson troppo centrale per impensierire l’estremo avversario. I giallorossi continuano a pressare la difesa abruzzese, che tiene bene fino al 38′, quando il Lecce la sblocca. Sugli sviluppi di un corner il cross di Coda trova la sponda di Meccariello e la perfetta spaccata di Maggio, che gonfia la rete. Al 41′ il Pescara prova a reagire con un primo, timidissimo tentativo: il cross di Masciangelo trova la testata debole ed imprecisa di Bellanova, agevolmente raccolta da Gabriel. Bravi poi Lucioni e compagni a controllare il gioco nel finale di tempo, rischiando poco e nulla.

Nella ripresa il Pescara prova ad essere più insidioso, e già al 49′ Odgaard in spaccata devia la palla verso Gabriel, che para senza problema. Tre minuti ed è invece Meccariello, di testa, a mandare fuori il corner battuto forte da Henderson. Al 64′ bel contropiede dei salentini, con Henderson che libera al tiro Coda il cui destro è però troppo debole per impensierire seriamente Fiorillo. Sul ribaltamento di fronte Gallo rinvia male e Dessena prova ad approfittarne, con un destro però telefonato e bloccato da Gabriel. L’estremo brasiliano deve invece superarsi al sessantottesimo, quando è costretto ad un intervento super per opporsi alla discesa centrale di Odgaard. Al 75′ Maistro carica il destro da fuori, forte ma ampiamente largo. Il Lecce nel finale esce dal campo ed il Pescara ne approfitta al 92′ con Busellato, il cui tap-in, seppur in netto fuorigioco, è vincente per l’1-1 finale.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà l’Entella martedì alle 19.

(foto: archivio, ©SalentoSport/Coribello)