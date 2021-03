LECCE – Corini non si capacita: “Siamo molto arrabbiati. Pareggio immeritato, il loro gol è in fuorigioco”

Altri due punti gettati al vento su un campo che stava regalando, sino al 91′, la terza vittoria consecutiva al Lecce. L’analisi di mister Eugenio Corini subito dopo il triplice fischio di Pescara-Lecce 1-1.

“Siamo molto arrabbiati, la partita stava per terminare ed eravamo in controllo. L’unico difetto era stare sopra di un solo gol. La stavamo portando a casa, poi è arrivata questa punizione deviata, probabilmente c’era un fuorigioco e abbiamo subito un pareggio immeritato. Per questo siamo molto dispiaciuti, oggi potevamo avere una classifica diversa. Questa rabbia mettiamola in campo martedì per riprenderci ciò che abbiamo lasciato per strada. Sapevamo di affrontare una squadra che voleva riprendersi, come testimonia il pareggio di Frosinone, e che ha giocatori di qualità e esperienza. La partita, però, l’abbiamo sempre fatta noi concedendo solo un’occasione a Odgaard su cui è stato bravo Gabriel. L’unico rammarico è non essere andati in doppio vantaggio perché poi può sempre succedere qualcosa che non puoi controllare. Avremmo vinto se fosse stato segnalato il fuorigioco. Per la terza partita di fila ho messo gli stessi undici, la squadra si sta consolidando, venivamo da una settimana tipo prima del trittico di campionato e volevo dare continuità, poi coi cambi ho cercato di dare energia a centrocampo e attacco. Ora prevale il rammarico per un lavoro ben fatto e mancato a due minuti dalla fine. Andiamo a prepararci al meglio per vincere la prossima gara”.

(foto: E. Corini, ©SalentoSport/Coribello)