SERIE D/H – Nardò a tutto gas, Casarano col freno a mano. Brindisi, è crisi: i tabellini della 20ª

Domenica a tutto gas per il Nardò che asfalta anche il Brindisi e si proclama leader provvisorio della classifica del girone H di Serie D, in attesa dei recuperi. Il Casarano fatica contro un ottimo Fasano e limita i danni. Si fa sotto la Fidelis Andria che, nella ripresa, regola il Sorrento e tiene il passo delle Serpi, seppur con una partita in più. Non molla nemmeno il Taranto che, di misura, liquida la Puteolana.

Tutti i tabellini della ventesima giornata

FRANCAVILLA-A. CERIGNOLA 2-3

RETI: 22′ Galdean (F), 29′ Esposito (C), 52′ Nolè (F), 59′ De Cristofaro (C), 73′ Achic (C)

FRANCAVILLA (3-5-2): Basile – Pagano (75′ Leonetti), Dopoud, Di Ronza – Semeraro (61′ Pisaniello), Petruccetti (84′ Caponero), Galdean, Navas, Del Col – Nolè (61′ Cabrera), Aleksic (70′ Nicolao). All. Lazic.

A. CERIGNOLA (3-5-2): Chironi – Silletti, Allegrini, Amoabeng (54′ Muscatiello) – Ciafardini, Godano (60′ Tedesco), Amabile (52′ De Cristofaro), Esposito, Russo – Malcore (67′ Barrasso), Achik (86′ Acampora). All. Pazienza.

ARBITRO: Bianchi di Prato.

NOTE: Ammoniti Semeraro, Navas, Del Col (F), Amabile, Esposito, Achik (C); espulsi: al 50′ Di Ronza (F) per aver interrotto una chiara occasione da gol.

—

T. ALTAMURA-AZ PICERNO rinviata a data da destinarsi

—

MOLFETTA-BITONTO 3-3

RETI: 42′ pt e 51′ st Tedesco (B), 1′ st Lattanzio (B), 12′ st Lacarra (M), 19′ st rig. Strambelli (M), 40′ st Acosta (M)

MOLFETTA (4-3-3): Tucci – Afri, Pinto, Di Bari (22′ st Diallo), Dubaz – Varriale (22′ st Kaleba), Marolla, Rafetraniaina – Lavopa (9′ st Acosta), Strambelli (36′ st Caprioli), Lacarra (29′ st Ventura). All. Bartoli.

BITONTO (4-3-3): Figliola – Di Modugno, Nocerino, Sirri, Nannola (28′ st Milani) – Mariani, Capece, Montinaro – Tedesco, Lattanzio, Esposito (28′ st Triarico). All. Loseto.

ARBITRO: Foresti di Bergamo.

NOTE: ammoniti Lacarra, Diallo (M), Sirri, Nannola, Montinaro, Di Modugno (B).

—

NARDÒ-BRINDISI 4-0

RETI: 64′ Rimoli, 66′ Caputo rig., 68′ Potenza, 82′ Gallo

NARDÒ (4-3-3): Milli – Trinchera (56′ Lezzi), De Giorgi, Romeo, Nicolao – Valzano, Cancelli (87′ Politi), Rimoli (75′ Gallo) – Caputo (71′ Granado), Tornros, Potenza (82′ Massari). All. Danucci.

BRINDISI (3-4-3): Lacirignola – Panebianco, Sicignano, Suhs – Nives (83′ Merito), Bottari, Iaia (83′ Rotulo), Palumbo – Calemme (76′ Faccini), Buglia (70′ Vaugh), Forbes (70′ Padin). All. De Luca.

ARBITRO: Papale di Torino (Raccanello-Serra).

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: Rimoli, De Giorgi (N), Calemme, Iaia, Lacirignola (B). Recupero: 2′ pt, 2′ st.

—

FASANO-CASARANO 2-2

RETI: 28′ pt Rodriguez (C), 17′ st Lopez G. (F), 31′ st Melillo (F), 38′ st Figliomeni (C)

FASANO (3-4-1-2): Pontet – Camara, Lopez P., De Miranda – Bernardini (43′ st Di Fino), Urruty (47′ st Urquiza), Amoruso, Gille (1′ st Losavio) – Melillo – Dambros (15′ st Lopez G.), Dellino (11′ st Gentile). A disp. Suma, Brescia, Maffini, Trovè. All. Costantini.

CASARANO (4-3-1-2): Pitarresi – Pagliai (43′ st Lobjanidze), Mattera, Longhi, Quacquarelli – Argento (35′ st Tascone), Bruno, Feola A. – Mincica (37′ st Figliomeni) – Santoro (28′ st Favetta), Rodriguez. A disp. Guido, Atteo, Galfano, De Vitis, D’Andria. All. Feola V.

ARBITRO: Castellone di Napoli.

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: Losavio (F), Mattera (C). Recupero: 1′ pt, 4′ st.

—

PORTICI-LAVELLO 0-1

RETI: 35′ Liurni rig.

PORTICI (3-5-2): Spina – Marigliano (85′ De Luca), Bisceglia, Nappo – Arpino, Donnarumma, Guadagni (75′ Acunto), Nacci (46′ Maione), Prisco – Grieco (75′ Onda), Illuminato. All. Panico.

LAVELLO (4-3-3): Carretta – Longo, Burzio, Herrera, Liurni (69′ Migliorini) – Barbara, Corna, Garcia – Brunetti, El Ouazni (69′ Marotta), Mercurio (79′ Tuttisanti). All. Zeman.

ARBITRO: Djurdjevic di Trieste.

NOTE: Ammoniti Nacci, Arpino, Illuminato, Grieco, Marigliano (P), Brunetti, Longo, Marotta, Carretta (L).

—

TARANTO-PUTEOLANA 1-0

RETI: 25′ Guaita

TARANTO (4-2-3-1): Ciezkowski – Boccia, Guastamacchia, Gonzalez, Ferrara – Marsili, Diaby – Guaita (90+2′ Rizzo), Tissone (59’ Matute), Falcone (75’ Versienti) – Diaz (77’ Abayian). A disp.: Caccetta, Shehu, Marrazzo, Mastromonaco, Santarpia. All.: Lentini (Laterza squalificato).

PUTEOLANA (4-3-3): Romano – Zingaro, Massa, Della Monica (65′ Palumbo), Riccio – Festa (65′ Granata), Catinali, Armeno (70′ Lauria) – Guarracino, Cigliano (80′ Ruggiero), Celiento. A disp.: De Lucia, Sardo, Delle Curti, Lauria, Fontanarosa, Romeo. All.: Ciaramella.

ARBITRO: Michael Poto di Mestre (Santi-Messina).

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: Diaby, Ciekowski (T), Massa, Catinali (P). Espulsi: al 66′ Diaby (T) per doppia ammonizione.

—

GRAVINA-REAL AVERSA rinviata a data da destinarsi

—

F. ANDRIA-SORRENTO 2-0

RETI: 67′ Cerone, 90+7′ Prinari rig.

F. ANDRIA (3-4-1-2): Petrarca – Clemente, Fontana, Carullo (5′ st Pelliccia) – Benvenga, Manzo (15′ st Prinari), Dipinto, Avantaggiato (15′ st Bolognese) – Cerone (25′ st Monaco) – Scaringella (25′ st Paparusso), Figliolia. All. Panarelli.

SORRENTO (3-5-2): Scarano – Gargiulo Ale. (42′ st Gargiulo Alf.), Cacace, Fusco – Basile, La Monica (25′ st Cassata), Langella (25′ st Mancino), Camara (42′ st Cesarano), Masullo – Procida (17′ st Cunzi), Liccardi. All. Fusco.

ARBITRO: Catanzaro di Catanzaro.

NOTE: ammoniti Carullo (FA), La Monica, Gaergiulo, Basile (S). Espulsi: al 90+7′ Fusco (all. S).

(foto: il gol di Potenza in Nardò-Brindisi – ©SalentoSport/Coribello)