VOLLEY – Bcc Leverano, scaldano i motori anche le formazioni giovanili

Mentre la prima squadra di B maschile viaggia spedita in vetta alla classifica del girone I2 con sei centri su sei, la Bcc Volley Leverano è al lavoro da alcune settimane per la ripresa dell’attività giovanile. Under 17, under 19 maschile e squadre femminili si stanno allenando in vista della ripresa presunta per metà marzo.

Occhi puntati sulle formazioni maschili under 17 e 19, entrambe dirette da mister Luca Firenze. La prima è formata da un gruppo consolidato che, negli ultimi anni, ha fatto manbassa di titoli provinciali (u13, 14, 16), si è laureata due volte vice campione regionale ed è approdata alle fasi finali di Catania. Lo scorso anno, solo il Covid è riuscito a battere i ragazzi di mister Firenze.

Grandi aspettative ci sono anche sull’under 19 che potrà contare sull’apporto di Francesco Pisanelli, ormai da più di un anno in pianta stabile in prima squadra, come confermato da coach Firenze: “Formula e calendario sono in via di definizione. Ci aspettiamo miglioramenti importanti da queste due formazioni e magari che portino a casa qualche risultato sportivo di prestigio”.

“L’obiettivo della società – aggiunge il presidente della Volley Leverano, Giuseppe Santarcangelo – è di far esordire qualche ragazzo in prima squadra. Abbiamo un florido settore giovanile che, negli anni, ha sfornato ragazzi come Alberto Dimastrogiovanni, Simone e Gabriele Cagnazzo, Eugenio Negro, Francesco Savina, Riccardo Miraglia, i gemelli Ingrosso, che hanno collezionato presenze in Serie A e B. La cosa fondamentale è che possano comunque riprendere a giocare, affinché possano dimostrare il loro valore. Anche il settore femminile – conclude Santarcangelo – sta per cominciare il campionato di Serie D. Speriamo di ottenere buoni risultati”.