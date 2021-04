SERIE B – Ritorna l’Empoli, turno pro-Salernitana? Lecce-Spal a Manganiello: programma e designazioni

Domani, in tarda serata, se ne saprà di più sulle condizioni dell’Empoli capolista, fermo da diversi giorni causa Covid. La formazione di Alessio Dionisi scenderà in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro una squadra assetata di punti salvezza. La Reggiana, ad oggi, sarebbe retrocessa in Serie C insieme a Pescara ed Entella per una peggior differenza reti rispetto all’Ascoli (che riceverà il Monza), con cui condivide il quartultimo posto. Gli emiliani vengono da un mese e mezzo terrificante, fatto di quattro punti in otto partite. Sulla carta, non c’è storia, ma, si sa, il calcio è bello perché non è mai banale. Dopo la trasferta in terra emiliana, poi, l’Empoli dovrà recuperare, martedì 13, il match contro la Cremonese, allo “Zini”.

La 33esima giornata di Serie B si estenderà su quattro giorni. Sabato si giocherà il grosso delle partite; domenica ce ne sono in programma altre due; si chiuderà il sipario lunedì sera col posticipo tra Chievo e Pisa.

Sulla carta, anche questo turno potrebbe sorridere alla Salernitana, che va a visitare un Entella praticamente già spacciato e che non vince da 13 partite. Per il Lecce, invece, l’avversaria è una delle candidate, alla vigilia, al salto diretto in Serie A, la Spal, reduce da due pareggi di fila contro Chievo e Venezia e dalla vittoria sul Cittadella, frutto della nuova gestione Rastelli.

All’andata, dopo un match equilibrato, il Lecce cadde al “Paolo Mazza” per via di un gol di Strefezza a dieci minuti dalla fine. Nei dieci precedenti giocati nel Salento, il Lecce vanta cinque vittorie contro una sola della Spal (settembre 1980); quattro i pareggi. Nella scorsa stagione di Serie A, Lecce-Spal finì 2-1 con gol di Mancosu su rigore e Majer; il momentaneo pari ospite fu segnato da Petagna. Dirigerà l’orchestra, il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo: una sola volta in campo ad arbitrare il Lecce, in Lazio-Lecce 4-2 del novembre 2019 (dati wlecce.it).

Il programma completo della 33esima:

ven. ore 21

Reggiana-Empoli: Davide Ghersini di Genova (Rossi C.-Avalos; Maggioni)

sab. ore 14

Ascoli-Monza: Alessandro Prontera di Bologna (Ranghetti-Del Giovane; Abbattista)

Brescia-Pescara: Manuel Volpi di Arezzo (Vono-Berti; Serra)

Cremonese-Pordenone: Alberto Santoro di Messina (Della Croce-Nuzzi; Rapuano)

V. Entella-Salernitana: Daniele Paterna di Teramo (Lombardi-Muto; Amabile)

Lecce-Spal: Gianluca Manganiello di Pinerolo (Cecconi-Baccini; Abisso)

sab. ore 16

Frosinone-Cittadella: Lorenzo Illuzzi di Molfetta (Capaldo-Zingarelli; Meraviglia)

dom. ore 15

Reggina-LR Vicenza: Matteo Marchetti di Ostia Lido (Di Iorio-Mastrodonato; Robilotta)

dom. ore 19

Venezia-Cosenza: Giacomo Camplone di Pescara (Scatragli-Saccenti; Gariglio)

lun. ore 19

Chievo-Pisa: Riccardo Ros di Pordenone (Bottegoni-Sechi; Di Martino)

CLASSIFICA: Empoli** 59 – Lecce 58 – Salernitana 54 – Monza 52 – Venezia 50 – Spal 47 – Cittadella 46 – Chievo* 45 – Brescia 43 – LR Vicenza e Reggina 41 – Pisa* 40 – Cremonese* e Frosinone 39 – Pordenone* 37 – Cosenza 32 – Ascoli e Reggiana 31 – Pescara 27 – V. Entella 22.

*= una gara in meno

(foto: ©SalentoSport/Coribello)