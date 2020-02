LA CRONACA – Lecce, e sono tre di fila! I giallorossi battono la Spal e fanno loro lo scontro salvezza

Il Lecce di Liverani eguaglia il record di tre successi consecutivi di Delio Rossi del 2003/2004 battendo la Spal per 2-1. Una vittoria importantissimo nello scontro diretto arrivata al termine di una gara sudata e lottata su ogni pallone. I giallorossi si portano ora momentaneamente a +6 sul Genoa terzultimo, ma con il suo turno ancora da disputare.

Liverani deve rinunciare a sorpresa a Saponara, acciaccato, al cui posto c’è Mancosu, mentre Calderoni ritrova il suo posto sulla sinistra. Nella Spal Di Biagio esordisce in Serie A con il 4-3-3: tridente composto da Di Francesco, Petagna e Valoti. Inizio di gara contratto ed equilibrato, senza particolari sussulti da ambo le parti nonostante le squadre provino ad imbastire azioni offensive non troppo precise. Solo al ventesimo minuto la prima conclusione verso la porta avversaria: tocca a Lapadula farsi vedere, con un diagonale ampiamente largo. Ben più insidioso un giro di lancette più tardi Di Francesco, che riceve lo scarico da Petagna e la scia partire un rasoterra sul quale è decisivo Vigorito. Al 29′ pericolosissimo il Lecce con Mancosu, che prova a trasformare in rete una palla vagante nell’area spallina ma calcia alto. Al 41′ il capitano si rifà dagli undici metri, trasformando il rigore causato da Bonifazi su Majer e portando i giallorossi in vantaggio. Nel finale di tempo niente reazione degli ospiti, che si limitano a un tiraccio di Zukanovic in curva. E’ 1-0 all’intervallo.

Nella ripresa pronti-via e la Spal pareggia. E’ il 47′ e da corner di Valdifiori Petagna impatta benissimo di testa girando imparabilmente sul secondo palo. Occasionissima Lecce al 55′, quando Shakhov appoggia per il siluro di Deiola bloccato a terra da Berisha. Ribaltamento di fronte e opportunità sul destro di Castro: Vigorito respinge con qualche affanno. Al 60′ tocca a Barak avere sul piede la palla del possibile nuovo vantaggio, ma il ceco spreca l’assist di Mancosu calciando debole tra le braccia di Berisha. Al minuto sessantasei il Lecce ritrova il vantaggio con una ripartenza strepitosa Barak-Shakhov-Mancosu, assist del sardo per Majer e diagonale vincente sul palo lontano. Al 70′ ancora Barak dal limite: palla alta di un soffio. Poi il Lecce cala comprensibilmente il suo raggio d’azione, per contenere le offensive ferraresi. Spal pericolosa al novantesimo con una rovesciata di Di Francesco al lato di poco. E’ l’unico semi-brivido finale, ma il Lecce controlla agevolmente e porta a casa i tre punti.

Nel prossimo turno Lecce in campo in casa Roma, domenica alle 18.