VOLLEY A3/m – Ottavi, si parte: a Taviano è ancora Galatina-Aurispa Lecce

Sarà ancora derby salentino negli ottavi playoff di A3. Domenica, alle ore 18, a Taviano, si ripeterà la sfida andata in scena pochi giorni fa in regular season, quella tra Efficienza Energia Volley Galatina e Aurispa Libellula Lecce.

La formazione di coach Francesco Denora, ripetendo la bella prova di gara 1, ha nettamente superato, anche a domicilio, il Sabaudia. Il confronto tra le due salentine si deciderà al meglio delle tre partite.

Galatina si affida a capitan Lotito, capace di trascinare e stimolare i suoi compagni con il suo carisma. Dal canto suo, Aurispa arriverà a Taviano col morale alto, per aver vinto gli ultimi tre incontri e desiderosa di ripetere il blitz dell’ultima giornata di campionato.

Non faranno testo i dati storici della stagione. Per Aurispa dovrebbero scendere in campo: Longo-Strabawa in diagonale, Di Sabato e Capelli schiacciatori laterali, Rau e Agrusti centrali con Bisci libero.

Galatina dovrebbe rispondere con Parisi-Giannotti, Elia-Musardo in posto tre, Lotito e Maiorana in banda e Torchia libero.

Arbitreranno Walter Stancati e Marco Colucci con Andrea Scarnera al video check e Federica Cataldo al referto elettronico e segnapunti. Diretta su legavolley.tv.