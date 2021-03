VOLLEY A3/m – Colpo gobbo Aurispa: lotta, beffa Galatina in volata e stacca il pass per i playoff

Colpo gobbo di Aurispa Libellula Volley Lecce (in foto). A Taviano tiene testa alla più quotata Galatina, in lotta per il primo posto nel girone, e, alla fine, riesce a spuntarla al quinto set, staccando il pass per i playoff della seconda fase stagionale. Su tutti uno straordinario Pawel Strabawa, autore di 34 punti. In pratica, il polacco ha vinto un set e mezzo da solo.

Si lecca le ferite Galatina che non riesce ad approfittare dello stop di Grottazzolina in quel di Pineto. Vincendo, infatti, il tie-break, sarebbe stata prima per via del maggior numero di vittorie conseguite rispetto a Grottazzolina. Si deve accontentare, però, del secondo posto in chiave seconda fase.

Nelle due ore di match è successo di tutto. Primo set per Galatina che la spunta di misura; replica Aurispa, vittoria larga nel secondo. Nel terzo sale in cattedra la squadra di Stomeo che chiude sul 25-15. Poi cambia tutto: Aurispa si aggiudica il quarto, nettamente, e anche il quinto, lasciando agli avversari solo otto punti. Top scorer, come detto, Strabawa per Aurispa; Giannotti (24) per Galatina.

Negli ottavi, Aurispa se la vedrà con Sabaudia. Gara1 sabato 3 alle 16.30 a Tricase. Ritorno il 7. La vincente se la vedrà col Galatina. Quindi potrebbe essere derby, ancora una volta.

—

IL TABELLINO

EFFICIENZA ENERGIA GALATINA 2

AURISPA LIBELLULA LECCE 3

(25-23, 20-25, 25-15, 19-25, 8-15 – 1h56′)

GALATINA: Apollonio (L), Parisi 1, Musardo 9, Giannotti 24, Lotito 13, Gallo ne, Maiorana 11, Elia 4, Torchia (L), Conoci A. ne, Antonaci, Conoci F. ne, Lentini, Buracci. Coach: Stomeo.

LECCE: Morciano (L) ne, Longo 2, Poli, Ciardo, Strabawa 34, Disabato 15, Lisi ne, Rau 10, Capelli 16, Agrusti 9. Coach: Denora.

ARBITRI: Nicolazzo-Gaetano.

QUI RISULTATI E CLASSIFICA