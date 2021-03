VOLLEY B2/f – Melendugno, con la Fidelis Torretta si chiude un percorso netto. Anzi, nettissimo

Percorso nettissimo quello della Narconon Volley Melendugno nel gironcino M2 di B2 femminile. Le ragazze di coach Enzo Vestri travolgono anche la Fidelis Torretta Crotone nell’ultima giornata della regular season, ovviamente per tre set a zero, e chiudono al comando con 30 punti in dieci gare e con un solo set perso in tutta la prima fase. Stesso record del Terrasini, nel girone N2: le siciliane, che hanno chiuso con 30 punti in dieci gare, hanno però un quoziente punti più basso rispetto alle salentine: 1,4734 contro 1,6164. Percorso netto anche per Pomezia nel gironcino L2, ma in un girone da quattro squadre: 18 punti in sei gare, nessun set perso ma un quoziente punti di 1,4056.

Si attende, ora, il programma della seconda fase playoff. Resta, comunque, una cavalcata rimarrà negli annali della compagine salentina.

—

IL TABELLINO

NARCONON MELENDUGNO 3

FIDELIS TORRETTA KR 0

(25-12, 25-14, 25-10 – 1h00′)

MELENDUGNO: Kostadinova 14, Mirto (L), Greco 21, Basciano 5, Tamborino M. (L) ne, Negro 4, Minervini ne, Marra 9, Antignano 8, Trabucco 2, Pettinari ne, Tamborino G.. Coach: Vestri. Ass.: Cesari.

F. TORRETTA: Lettieri (L), Napolitano 5, Malena 1, Tracina, Sergi 1, De Franco 8, Sturniolo ne, Murru ne, Cassone 6, Gangale ne, Fanelli 5.. Coach: Scandurra.

ARBITRI: Iaia, Magrone.

QUI RISULTATI E CLASSIFICA