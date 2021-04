MOTORI – Salentomotori e Casarano Rally Team unite nel ricordo di Gianluca Stefanelli

Nel prossimo Rally Città di Casarano (17-18 aprile), le scuderie SalentoMotori e Casarano Rally Team ricorderanno il comune amico Gianluca Stefanelli (in foto), navigatore tricasino, prematuramente scomparso nel marzo 2020 a Magione (Pg) dove frequentava l’università.

“Gianluca era un ragazzo straordinario – ricorda il presidente della Salentomotori, Antonio Forte -, giovane ma con grandi ambizioni per il rally. Per sé prospettava una carriera da navigatore, la sua tenacia e preparazione era indiscussa, anche sotto l’aspetto umano. Era un ragazzo dal cuore d’oro. Non lasceremo che la sua assenza ci rubi i ricordi gioiosi, ma terremo ben stretta la spensieratezza che, con lui, abbiamo condiviso”.

Non è ancora definitiva la lista di partenza per il Casarano ’21 in casa Salentomotori. Ci saranno, sicuramente, Maurizio Di Gesù con Cristian Quarta; Mauro Adamuccio insieme a Salvatore Tridici; Fabrizio Mascia con la sua compagna Ilaria Puzzovio; Mauro Santantonio con Cosimo Cataldi; Donato Parrotto insieme a Pasquale Fiorito; Luca Negro navigato da Vito Llicchelli; Pasquale Protopapa con Giovanni Marzo; Tommaso Miccoli insieme a Gianmarco Manco.