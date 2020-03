MOTORI – Lutto nel mondo motoristico salentino, è scomparso il navigatore Stefanelli (Salentomotori)

Sgomento nel mondo motoristico salentino per la scomparsa di Gianluca Stefanelli, 24enne navigatore dell’Asd Salentomotori di Tricase, deceduto per arresto cardiaco nelle scorse ore a Maggione (PG), dove frequentava l’università.

Stefanelli, come si legge in una nota della Salentomotori, “sognava di poter, un giorno, dopo aver completato gli studi, continuare a coltivare la sua passione, lavorado proprio nel mondo dei motori”. Non vuole crederci il presidente della Salentomotori, Antonio Forte: “Per noi tutti era un punto di riferimento. Un ragazzo sano da tutti i punti di vista con una gran voglia di vivere. Siamo affranti. Era un ragazzo d’oro”.

Nelle prossime ore sarà effettuata l’autopsia sulla salma per approfondire le cause del decesso.

–

Alla famiglia Stefanelli e alla Scuderia Salentomotori, le nostre più sentite condoglianze