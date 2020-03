SERIE A – Assemblea di Lega: “Riprendere quando le condizioni sanitarie lo permetteranno”. Sospese le Coppe, altri calciatori positivi al Coronavirus

Si è svolta oggi in videoconferenza l’Assemblea di Serie A, convocata per discutere delle problematiche legate al diffondersi del Coronavirus e dell’impatto sulla stagione calcistica.

“La posizione della Lega Serie A – si legge nella nota appena diffusa – condivisa coi Club e seguita da tutte le altre Leghe europee, resta quella di terminare l’attività sportiva concludendo, nei prossimi mesi, i campionati nazionali, riprendendoli quando le condizioni sanitarie lo permetteranno“.

La Lega fa sapere, inoltre, di aver costutuito alcuni gruppi di lavoro “che si dedicheranno ad affrontare l’emergenza Coronavirus”, con la partecipazione di rappresentanti delle società, con argomento le tematiche mediche, tecnico-sportive, i rapporti istituzionali e di risk assessment per le Società e per la stessa Lega Serie A.

ALTRI CALCIATORI POSITIVI – Gli ultimi casi di positività al test del Coronavirus riguardano Vlahovic, attaccante della Fiorentina, e altri quattro calciatori della Sampdoria, oltre a Gabbiadini: Colley, Thorsby, Ekdal e La Gumina.

EVENTI SPORTIVI RINVIATI – Rinviate le gare europee di Champions e Europa League del 17 e 18 marzo. Annullata l’amichevole della Nazionale con l’Inghilterra, in programma a Wembley per il 27 marzo. In Formula Uno slittano a data da destinarsi anche il GP del Bahrain e quello del Vietnam, dopo la cancellazione del GP d’Australia. Il Giro d’Italia di ciclismo, infine, non partirà il 9 maggio, come previsto, da Budapest.