BASKET – Carrozzina: Lupiae Team Salento, col Taranto la chance di chiudere i conti playoff

Un’occasione per centrare l’obiettivo minimo: la qualificazione ai playoff. Torna in campo domani pomeriggio, 10 aprile, alle ore 17, la Lupiae Team Salento, capolista del girone F del campionato di Serie B di basket in carrozzina. Avversario di turno saranno i Boys Taranto, quintetto che cerca di agguantare il secondo posto nel girone, ultimo a concedere il passaggio ai playoff.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook Asd Lupiae Team Salento. Una vetrina mediatica che, per gli oltre tremila fan del sodalizio salentino, sta diventando un appuntamento fisso.

“I social network – afferma Donato Gioia, giocatore e social media manager della Lupiae –, gestiti nel modo giusto, possono essere una bella opportunità. Nel nostro caso, stiamo registrando numeri in continua crescita. Tutto questo, in qualche modo, ripristina il contatto col nostro pubblico che ci auguriamo di poter rivedere, quanto prima, sugli spalti del Palaventura di Lecce, una volta superato questo periodo da film di fantascienza reale”.

Classifica: Lupiae Team Salento 6 – I ragazzi di Panormus 4 (-1 gara) – Boys Taranto 4 – Cus Catania 2.

(in foto: Quintino De Nuccio e Donato Gioia)