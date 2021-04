VOLLEY A3/m – Aurispa Libellula Lecce, missione compiuta: steso ancora Sabaudia, ora c’è Galatina

Missione compiuta per l’Aurispa Libellula Volley Lecce. Dopo aver battuto in quattro set, a Tricase, il Sabaudia, la compagine di coach Francesco Denora si ripete anche al PalaVitaletti di Sabaudia (Lt), facendo ancora meglio (0-3) e staccando il pass per gli ottavi di finale playoff del girone Blu di A3.

Tre set praticamente dominati dai salentini, trascinati dal solito Strabawa, chiusi con un ampio margine (19-25, 17-25, 19-25) in poco più di un’ora e un quarto. Negli ottavi sarà ancora derby con Efficienza Energia Galatina, al meglio delle tre, a partire da domenica 11, a Taviano, per gara1.

—

IL TABELLINO

GESTIONI&SOLUZIONI SABAUDIA 0

AURISPA LIBELLULA LECCE 3

(19-25, 17-25, 19-25)

SABAUDIA: Palombi 1, Focosi 6, Meglio 0, Baciocco 2, Astarita 1, Pomponi 1, Lucarelli 3, Frumuselu 4, Tognini 1, Link 15, Schettino 2, Fortunato (L). Coach: Passaro.

Ace 3; errori battuta 10; ricezione 48% (perf. 13%), attacco 30%; muri 13.

LECCE: Morciano (L), Longo 1, Poli 1, Ciardo 1, Strabawa 17, Disabato 5, Lisi 0. Coach: Denora.

Ace 7; errori battuta 8; ricezione 42% (perf. 11%); attacco 41%; muri 2.

ARBITRI: Vecchione e Autuori.