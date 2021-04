LECCE – Prosegue il lavoro all’Acaya. Con Spal e Monza in maglia bianca, ma con una novità

Altra seduta pomeridiana, sotto un cielo plumbeo, all’Acaya per il Lecce che continua la preparazione in vista dell’incontro di sabato contro la Spal. Come ieri, si sono allenati a parte Listkowski e Felici, assente Mancosu in fase di riabilitazione dopo l’intervento di appendicite. Il gruppo si ritroverà sempre all’Acaya anche domani pomeriggio.

Intanto, la società comunica che, contro Spal (sabato 10) e Monza (trasferta della terzultima giornata), il Lecce utilizzerà la maglia bianca, la seconda ufficiale, ma con una novità: invece dei nomi dei cento Comuni della Provincia, sulla divisa saranno stampati i nomi dei 1.920 tifosi che hanno sottoscritto l’Us Lecce Program.