SERIE D/H – La nuova classifica dopo i recuperi e il Giudice sportivo della 24ª

Due successi interni nei recuperi di campionato giocati tra ieri e oggi nel girone H di Serie D.

Ieri pomeriggio, la Team Altamura, di rimonta, aveva superato il Molfetta per 3-1 nel recupero della 17esima. Vantaggio ospite con Strambelli al 6′, poi ribaltone dei Leoni biancorossi coi gol di Spano (13′), G. Bozzi su rigore (73′) e Lorenzo su rigore (90′).

Nel pomeriggio di oggi, la Puteolana ha battuto, di misura, il Gravina per 2-1. Vantaggio barese al 51′ con De Feo, poi una doppietta di Celiento, tra il 72′ e il 76′, ha regalato i tre punti ai campani.

La nuova classifica: Taranto 48 – Casarano** 40 – Lavello* 40 – F. Andria 39 – Az Picerno* 37 – Bitonto* 35 – T. Altamura**** 34 – Nardò*** 34 – Molfetta 34 – Sorrento 31 – Real Aversa** 24 – Fasano* 24 – Brindisi 24 – Francavilla 23 – Puteolana* 19 – Portici 19 – Gravina** 17.

*= una gara in meno

Prossimo turno (dom. 11.04 ore 15): Bitonto-A. Cerignola, Casarano-F. Andria, Sorrento-Francavilla, Az Picerno-Lavello, Puteolana-Molfetta, Gravina-Nardò rinviata, Fasano-Portici, Real Aversa-Taranto, Brindisi-T. Altamura.

—

Queste, infine, le decisioni del Giudice sportivo dopo le gare del 1° aprile scorso.

CALCIATORI – Una giornata di squalifica per Mariuo Finizio (Az Picerno), Daniele Mariani (Real Aversa), Mattia Tascone (Casarano), Gianmarco Rizzo (Taranto), Gaetano Navas e Simone Morleo (Francavilla), Francesco Giunta (Lavello), Francesco Fontana (F. Andria), Matteo Gilli (Gravina).

ALLENATORI – Squalifica per due giornate per Claudio De Luca (Brindisi) e Renato Bartoli (Molfetta).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 12 aprile per Alessandro Amarante (Portici).

AMMENDE – Mille euro e diffida per il Cerignola (presenza in tribuna di circa 200 spettatori, tra adulti e bambini, non riconducibili a personale della società, in palese violazione delle disposizioni anti-Covid).