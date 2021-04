VOLLEY A3/m – Playoff: Libellula Lecce parte col piede giusto, steso Sabaudia in quattro set

Ottimo esordio per l’Aurispa Libellula Volley Lecce nel primo turno dei playoff di A3 girone Blu. La compagine di coach Francesco Denora si è aggiudicata gara 1, battendo, a Tricase, Sabaudia in quattro set.

Lotta durissima nel primo parziale, con gli ospiti costantemente avanti di uno-due punti sino alle battute finali. Poi Aurispa mette la freccia e chiude per 28-26 dopo 35 minuti. Più comodo il secondo set per i salentini, sempre condotto con un ampio margine e portato casa lasciando agli avversari solo 14 punti. Qualche complicazione si è verificata nel terzo, nel quale Sabaudia ha saputo conservare un discreto vantaggio sino al 22-25 finale. Nel quarto, però, Aurispa ha ricominciato a macinare punti, trascinata da Strabawa, Disabato e Capelli, sino ad archiviare l’incontro sul 25-16.

Mercoledì prossimo la gara di ritorno in terra laziale. In caso di parità (vittoria Sabaudia per 3-1), la qualificazione sarà affidata al golden set. Chi passerà il turno, se la vedrà, poi, con Efficienza Energia Galatina.

—

IL TABELLINO

AURISPA LIBELLULA LECCE 3

GESTIONI&SOLUZIONI SABAUDIA 1

(28-26, 25-14, 22-25, 25-16 – 2h07′)

LECCE: Morciano ne, Longo, Poli ne, Ciardo 1, Strabawa 21, Disabato 14, Lisi ne, Rau 8, Catena (L) ne, Capelli 14, Agrusti 13. Coach: Denora.

SABAUDIA: Palombi ne, Focosi 8, Meglio, Baciocco 1, Astarita 14, Pomponi 1, Lucarelli 9, Frumuselu 2, Tognoni 2, Link 15, Schettino 1, Fortunato (L). Coach: Passaro.

ARBITRI: De Sensi-Scarfò.