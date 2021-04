LECCE – Sticchi Damiani ringrazia anche gli ‘Invisibili”. Liguori ha una dedica e un pensiero speciale

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha ringraziato le due squadre giallorosse, quella visibile (i calciatori) e quella invisibile (lo staff): “Ringrazio di vero cuore voi per aver regalato ai nostri tifosi sparsi in tutto il mondo una Pasqua serena, con la straordinaria vittoria di venerdì sera. Un grazie che estendo anche alla seconda squadra, quella invisibile, composta da chi lavora negli uffici o dietro le quinte per il bene del nostro Lecce. Auguri di buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie”.

Dopo la straordinaria vittoria riportata contro la Salernitana, il presidente aveva parlato di un “Lecce perfetto“ che “non ha subito nulla e ha costruito tante palle gol”. E ancora, come riporta la Gazzetta dello Sport Puglia: “Ora vedo la squadra in continua crescita. Come società siamo sempre vicino alla squadra. Quando c’è stato da alzare la voce, lo abbiamo fatto. ora è un vero gruppo, guidato da un allenatore come Corini, che si è dimostrato un grande condottiero“.

Il vice presidente, Corrado Liguori, ha una dedica speciale: “Tra i tanti pensieri della notte del Venerdì Santo – ha scritto su Instagram – mi è venuto in mente in maniera molto forte il momento in cui abbiamo presentato a tutti voi la maglia storica con la quale abbiamo giocato le partite contro Chievo e Salernitana. Sul tavolo c’erano le maglie dell’intera rosa, ma il ‘caso’ ha voluto che mi capitasse la maglia numero 2, quella con cui Christian Maggio ha realizzato due gol molto importanti. Quella maglia con quel numero, in quegli anni, apparteneva al grandissimo compianto Michelino Lorusso, che nessuno di noi ha dimenticato e mai potrà dimenticare. Convinto assertore che il ‘caso’ noin esiste, mi piace credere che il nostro amato Gladiatore ci abbia messo nuovamente il suo zampino. Con questo dolce pensiero, auguro a tutti voi, amici e tifosi, una Buona Pasqua”.

(foto: ©SalentoSport/Coribello)