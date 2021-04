VOLLEY A2/f – Cutrofiano, a Pasquetta arriva la capolista Mondovì

Nei giorni scorsi sono state fissate, dalla Lega Volley Serie A, le date di alcuni dei match da recuperare in Pool Promozione di A2 femminile.

La Cuore di Mamma Cutrofiano scenderà in campo nel pomeriggio di Pasquetta, alle ore 16.30, per ospitare il Mondovì capoclassifica, gara prevista dal calendario della seconda giornata di ritorno. La sfida con le piemontesi sarà trasmessa in diretta streaming sul canale lvftv.it.

Si disputerà, invece, domenica 2 maggio prossimo, alle ore 17, il match casalingo contro Acqua e Sapone Roma, valido per la prima giornata d’andata.

Resta, quindi, ancora da calendarizzare, il match casalingo della quinta di andata contro la Sigel Marsala.

(foto: ©SalentoSport/Coribello)