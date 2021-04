SERIE C/C – Ternana, si chiude una stagione da record: i rossoverdi di Lucarelli ritornano in Serie B

Strapazzando anche l’Avellino, la prima delle “umane”, la Ternana dell’ex Lecce Cristiano Lucarelli torna in Serie B matematicamente, con quattro turni d’anticipo e dopo tre anni d’assenza. Un torneo strepitoso quello della compagine umbra, stradominato dalla prima giornata, facendo segnare record su record.

Ad oggi, il curriculum dei rossoverdi recita: 81 punti (con tre partite ancora da giocare), 18 punti di distacco sulla seconda (l’Avellino, battuto oggi per 4-1), 80 reti segnate sinora e una sola gara persa nella stagione, quella conto il Catanzaro del salentino Antonio Calabro. Ma non finisce qui: la Ternana ha già battuto il record della Juve Stabia (77 punti nel 2018-19 in un campionato a 19 squadre), ma può ancora insidiare quello del Foggia a 20 squadre (85 punti nel 2016-17).

Per quel che può valere, c’è in piedi anche la lotta – addirittura col Bayern Monaco – per l’attacco più prolifico in un campionato professionistico europeo. La Ternana, come scritto su, è ora a 80. I tedeschi sono a 78.

QUI RISULTATI E CLASSIFICA

(foto: Cristiano Lucarelli, ©M. Caputo)