BASKET B/m – Nardò, contro Salerno si punta alla nona. Battistini: “Sfida fondamentale, avversario di primissimo livello”

Dopo il successo di Pozzuoli nel turno pre-pasquale, ottavo consecutivo, l’Andrea Pasca Frata Basket Nardò si prepara ad ospitare il Salerno, domenica alle ore 18, avversario particolarmente insidioso, come conferma coach Michele Battistini.

“Siamo in un momento estremamente positivo, sia dal punto di vista fisico che mentale: ci prepariamo al rush finale che ci porterà ai playoff. La settimana di pausa è stata utile per ricaricare le pile e limare i piccoli dettagli, che, nel finale di stagione, fanno la differenza. Adesso ci aspettano cinque partite in venti giorni, per cui occorre dosare le energie e affrontare ogni gara al meglio. A partire da domenica, quando sfideremo Salerno, una squadra di primissimo livello, la cui classifica non rispecchia il valore della squadra: il roster è un mix di esperienza e gioventù, dobbiamo affrontarli con la giusta mentalità e gestire l’intensità nell’arco dei quaranta minuti di gara. Si tratta di una sfida fondamentale per blindare le prime quattro posizioni e ottenere il fattore campo nel primo turno dei playoff”.

(foto: coach Michele Battistini – ©A. Cecere)